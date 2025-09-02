Falsche Zielgruppe: Djamila Rowe von Dating-App enttäuscht

Djamila Rowe (58) ist auf der Suche nach der großen Liebe – und das online! Bei der Vorstellung der Serie "The Power" in Berlin plauderte die TV-Bekanntheit mit Promiflash über ihre Erfahrungen mit einer Dating-App. Angefangen hat alles mit einem Tipp von ihrer Kollegin Micaela Schäfer (41), die Djamila zu diesem Schritt ermutigte. Doch obwohl sie für die Mitgliedschaft sogar zahlt, verlief die Suche bisher enttäuschend. "Ich hatte noch kein einziges Treffen mit irgendwem", gestand sie enttäuscht.

Die Suche nach einem passenden Deckel gestaltet sich offenbar schwieriger als gedacht. Denn obwohl Djamila regelmäßig Matches hat, scheint keiner der Kandidaten ihren Vorstellungen zu entsprechen. "Ich stehe nicht auf Bergsteigen und Fahrradfahren", erklärte Djamila und deutete damit an, dass ihre idealen Partnerkandidaten andere Hobbys und Interessen haben sollten. Das ist wohl auch der Grund, warum bisher keine Dates zustande gekommen sind. Für die Reality-TV-Persönlichkeit ist es jedoch keine Option, sich auf die falsche Person einzulassen. Bis die passende Online-Begegnung passiert, bleibt Djamila also vorerst Single.

Neben ihrem Datingleben hat die Reality-TV-Persönlichkeit mit Promiflash auch über einen weiteren privaten Bereich ihres Lebens geplaudert. Vor Kurzem sorgte sie mit einer neuen Karriereentscheidung für Schlagzeilen: Djamila wagte den Schritt auf die Plattform OnlyFans. Über ihre Beweggründe sprach sie ganz offen: "Es kam dazu, weil ich eben nicht angefragt werde für Formate. Und irgendwo muss ja die Kohle herkommen", gab die Berlinerin im Gespräch zu. Sie betonte, dass sie nach einer sicheren Einnahmequelle gesucht habe, um unabhängiger von der turbulenten Medienwelt zu werden. "Da kam das Angebot. Und das mache ich jetzt sehr erfolgreich", sagte sie selbstbewusst.

