Fans finden "Prominent getrennt"-Jennys Verhalten unmöglich

Das traditionelle Dinner im Finale von Prominent getrennt endet im Fiasko. Die verbliebenen Ex-Paare müssen dabei am Esstisch Fragen über ihre gemeinsame Zeit in der Villa der Verflossenen beantworten – Jennifer Iglesias (26) und Nico Nizou bekommen sich allerdings mächtig in die Haare. Die Love Island-Bekanntheit beleidigt ihren Ex-Freund wüst und schüttet ihm gleich die ganze Sektflasche quer über den Tisch ins Gesicht. Die anderen Kandidaten greifen zwar ein und deeskalieren die Situation, bei den Zuschauern kommt die Szene dennoch nicht gut an.

Unter einem Clip von RTL auf TikTok häufen sich negative Kommentare von Zuschauern, die Jennys aggressives Verhalten kritisieren. Die meisten sind sich einig: "Jenny hätte fliegen müssen." Ein Fan stellt klar: "Ja, es gibt auch Gewalt gegen Männer... Sollte genauso geahndet werden, wie umgekehrt." Die Zuschauer finden es unfair, dass mittlerweile in den meisten Formaten strenge Regeln gelten und Kandidaten, die aggressiv auftreten und pöbeln, gehen müssen – für Jenny gab es allerdings keine Konsequenzen. "Jenny bitte in keinem Format mehr", lautet daher die Forderung von manchen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jenny bei "Prominent getrennt" einen Ausraster vor laufenden Kameras hat. Nicht nur ihr Ex Nico, sondern auch andere Kandidaten wie Marco Cerullo (36) bekamen von der 26-Jährigen ein Donnerwetter zu hören. Marco warf Jenny vor, sie würde sich zu wenig im Haushalt der Villa der Verflossenen einbringen. Daraufhin ließ sie eine Hasstirade auf den Sommerhaus-Star los. "Du Hund, Alter. Wuff, wuff, höre ich bei dir, wuff, wuff, Marco. Du brauchst ein bisschen mehr Follower, damit ich auf dich höre. Ein Hund bist du, ein Hund", wetterte Jenny. Dennoch scheint die Szene beim Dinner in der finalen Folge in den Augen der Zuschauer eine neue Eskalationsstufe erreicht zu haben.

Anzeige Anzeige

RTL Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Jenny wirft mit einem Glas nach Nico

Anzeige Anzeige

RTL Ariel und Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt"

Anzeige