Heidi Klum teilt Eindrücke von der Kaulitz-Geburtstagsparty

Die Brüder Tom (36) und Bill Kaulitz (36) zelebrierten ihren 36. Geburtstag im Kreise ihrer engsten Freunde an einem malerischen Ort am Meer. Toms Frau Heidi Klum (52) teilte private Aufnahmen der Geburtstagsfeier vom 1. September mit ihren Instagram-Fans. In ihren Storys zeigte sie die Zwillinge beim Ausblasen der Geburtstagskerzen oder beim Auspacken ihrer Geschenke. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum 36. Geburtstag, meine liebsten Zwillinge. Ich liebe euch sooooooo sehr."

Die Bandkollegen von Tokio Hotel ließen es sich nicht nehmen, den Brüdern herzlich via Instagram zu gratulieren. Georg Listing (38) schrieb diese herzlichen Worte: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die OG Mäuse. Kann es kaum erwarten, euch zu feiern." Gustav Schäfer (36) nutzte die Gelegenheit, ein altes Bild der Zwillinge zu posten und ihnen mit einem liebevollen "Happy happy birthday ihr Mäuse" zu gratulieren.

Bill äußerte sich in einem Geburtstagsinterview gegenüber Elle kürzlich begeistert über das Älterwerden und schilderte ein Gefühl von innerem Frieden und Zufriedenheit mit Karriere und Privatleben. "Ich mag es, älter zu werden, ich finde das super", erklärte er. Trotz seiner glücklichen Situation wünschte er sich dennoch, vielleicht eines Tages zu heiraten und die Liebe zu finden, sieht dies jedoch nur als "Kirsche auf der Sahne". Interessanterweise war zuletzt spekuliert worden, ob Heidi bei der Geburtstagsrunde der Zwillinge wirklich anwesend war, da sie in einer ruhigen und zwanglosen Atmosphäre stattfand. Mit ihren geposteten Videos widerlegt das Model die Spekulationen.

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz packen Geschenke aus

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz, Dezember 2024