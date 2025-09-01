Feiern Tom und Bill Kaulitz 36. Geburtstag ohne Heidi Klum?

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) haben auf eher ungewohnt leise Weise in ihren 36. Geburtstag reingefeiert. Statt der sonst glamourösen Partys, wie man sie von den Tokio Hotel-Zwillingen kennt, gab es dieses Jahr offenbar nur eine intime Runde. Auf Instagram ließ Bill seine Follower an der Feier teilhaben: Mit einem Glas Champagner genoss er die entspannte Atmosphäre im Pool. Bruder Tom, der für seine bodenständigere Art bekannt ist, stand am Grill. Nur eine kleine Gruppe von Freunden war dabei, und bemerkenswerterweise fehlte eine prominente Person: Heidi Klum (52), Toms Ehefrau, war anscheinend nicht anwesend.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die bisherigen Geburtstagsfeiern der Brüder ganz anders abliefen. So feierten sie im vergangenen Jahr zunächst auf der Bühne während eines Konzerts in der Schweiz, bevor es in einen gemieteten Klub ging, wo Familie und Freunde hinzustießen. Heidi überraschte damals mit einem spektakulären Geschenk – einem geplanten Tauchgang mit Haien auf Hawaii. Ein weiteres Highlight war der 34. Geburtstag, der in der Wüste Kaliforniens gefeiert wurde. Damals mieteten die Zwillinge das futuristische "Invisible House" nahe dem Joshua-Tree-Nationalpark, und Fans konnten in ihrer Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" den extravaganten Alien-Mottoabend miterleben.

Die Musiker sind seit Jahren für ihre auffälligen Feiern und ihre Liebe zur Eigeninszenierung bekannt, doch dieses Mal schienen sie bewusst eine ruhigere Alternative gewählt zu haben. Ob dies ein neues Kapitel in ihrem Leben markiert oder noch eine größere Feier geplant ist, bleibt offen. Schließlich sind Bill und Tom bekannt dafür, ihre Fans immer wieder zu überraschen. Privat scheinen die beiden trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten eng verbunden zu bleiben. Gerade Bill, der in Interviews sowie im gemeinsamen Podcast oft über die Zwillings-Dynamik spricht, betont immer wieder, wie wichtig ihm diese Beziehung ist.

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im Oktober 2019

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, September 2025

Instagram / billkaulitz Tom Kaulitz, September 2025