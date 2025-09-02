Herzogin Meghan teilt seltene Fotos von Lilibet und Archie

Herzogin Meghan (44) hat auf Instagram neue, bezaubernde Einblicke in das Leben hinter den Kulissen ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" geteilt. Besonders ins Auge stachen dabei die seltenen Fotos ihrer Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Auf einem der Bilder ist Archie zu sehen, wie er eine Filmklappe in den Händen hält, während Lilibet es sich auf einem anderen Bild auf einem Regiestuhl gemütlich gemacht hat. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die Geschwister mit Headsets, wie sie ganz konzentriert einen Clip der Serie auf einem Bildschirm verfolgen. Die Herzogin schreibt dazu: "Die zweite Staffel von 'With Love, Meghan' zu drehen hat mehr Spaß gemacht, als ihr euch vorstellen könnt."

In der zweiten Staffel ihrer achtteiligen Lifestyle-Serie, die seit dem 26. August auf Netflix verfügbar ist, experimentiert Meghan mit Köchen, Künstlern und Freunden wie Chrissy Teigen (39), Tan France (42) und David Chang. Immer wieder finden dabei auch kleine private Einblicke in ihr Familienleben Platz. So verriet Meghan, dass ihre Kinder dringend ein Kätzchen wollen, obwohl das Zuhause der Familie Sussex bereits von mehreren Haustieren belebt wird. Zudem gibt sie charmante Details über den gemeinsamen Alltag preis. Während Tochter Lilibet bei ihrem Frühstück auf Chia- oder Leinsamen besteht, um "Freckles" in ihren Pancakes zu haben, kommentiert Archie begeistert die Präsentation von Mahlzeiten: "Oh Mama, das sieht wunderschön aus!"

Doch trotz der privaten Anekdoten kommt Meghans Show offenbar nicht so gut an wie erhofft. Wie ein Insider gegenüber dem US-Portal Parade verriet, blieben die Zuschauerzahlen der zweiten Staffel deutlich hinter den Erwartungen zurück. "Die Show läuft nicht gut und entspricht nicht den Erwartungen des Senders", hieß es. Weil die Abrufzahlen enttäuschten, wurde bereits über eine mögliche Einstellung der Produktion spekuliert. Offiziell wollte Netflix dazu jedoch noch keine Stellungnahme abgeben. Immerhin konnten sich Fans im Dezember noch auf ein angekündigtes Weihnachts-Special freuen.

Anzeige Anzeige

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie, 2025