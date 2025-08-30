Meghans Netflix-Show in Gefahr: Zuschauer bleiben aus

Erst vor wenigen Tagen startete die zweite Staffel von Herzogin Meghans (44) Netflix-Lifestyle-Show "With Love, Meghan", doch schon jetzt könnten dunkle Wolken über dem Projekt aufziehen. Laut einem Insider, der sich dem US-Portal Parade anvertraute, bleiben die Zuschauerzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurück. "Die Show läuft nicht gut und entspricht nicht den Erwartungen des Senders", verriet er. Es wird spekuliert, dass Netflix die Produktion der Serie bald einstellen könnte. Während von offizieller Seite hierzu noch keine Stellungnahme erfolgte, steht immerhin fest, dass Fans sich im Dezember auf ein geplantes Weihnachts-Special freuen dürfen.

Die Show, die mit Koch-, Back- und Basteltipps für ein modernes Publikum aufwartet, erntete nicht nur in Kritiken viel Skepsis, auch das Publikum scheint noch zurückhaltend. Doch Meghan selbst gibt sich kämpferisch. In einem Interview in der YouTube-Serie "The Circuit" beteuerte sie ihre Überzeugung, dass die Zielgruppe ihre Inhalte liebt: "Kritiker sagen oft negative Dinge und gehen dann heimlich nach Hause und kochen meine 'One-Pot-Spaghetti'." Mit ihrer Zuversicht blickt sie auf mögliche weitere Projekte und hofft offenbar, mit ihrer Serie langfristig Vertrauen bei den Zuschauern aufzubauen.

Die gemischten Reaktionen auf die Netflix-Show erinnern an Herausforderungen, mit denen Meghan auch in anderen Unternehmungen zu kämpfen hatte. Ihre Lifestyle-Marke As Ever geriet zuletzt ebenfalls in die Schlagzeilen, als Insider von organisatorischem Chaos und finanziellen Problemen berichteten. Trotz allem scheint die ehemalige Schauspielerin entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Mit ihrem Selbstbewusstsein und der Unterstützung ihrer Anhänger betont Meghan gerne, die Dinge auf ihre Weise anzugehen, auch wenn der Weg nicht immer einfach ist. Ob ihre Marke oder die Netflix-Serie am Ende weiter bestehen können, bleibt abzuwarten.

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

