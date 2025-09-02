Jennifer Lopez emotional: Emme startet ihr Abschlussjahr

Jennifer Lopez (56) erlebt einen weiteren emotionalen Meilenstein als Mutter, als sie Emme (17) zum ersten Tag des Abschlussjahres an der High School begleitet. Die Sängerin und Schauspielerin, die auch liebevoll als J.Lo bekannt ist, teilte auf Instagram eine berührende Rückschau auf frühere Zeiten mit ihrem Kind und betitelte ein älteres Foto mit den Worten: "Mein hübsches Baby!" Ihre rührenden Storys beinhalteten auch ein mit Schokolade verziertes Frühstück mit der Inschrift "Senior Year!", was die Bedeutung dieses Tages für sie verdeutlicht. Diese kostbaren Momente teilte sie während einer Autofahrt, die sie mit ihrem Gesangslehrer Stevie Mackey und Emme in den Hamptons genoss.

Jennifer reflektierte zudem offen über ihre Rolle als Mutter und wie diese sie im Laufe der Jahre geprägt hat. In einem Interview mit Entertainment Weekly berichtete sie von der Herausforderung, alleinerziehend zu sein, und dem Wunsch, für Emme und ihren Sohn Max, den sie mit Ex-Mann Marc Anthony (56) teilt, ausreichend zu sein. Nach einer turbulenten Zeit, die durch die Trennung von Ben Affleck (53) und eine abgesagte Tour geprägt war, offenbarte sie im Gespräch mit El Pais ihren Weg zur inneren Stärke durch Selbstreflexion und Meditation. Diese Zeit der Einkehr half ihr, ihren Kindern Mut zuzusprechen und ihnen zu versichern, dass sie gemeinsam gestärkt daraus hervorgehen würden.

Abseits der Bühne hat Jennifer immer wieder betont, wie anspruchsvoll der Spagat zwischen Karriere und Mutterschaft ist. Gerade als erfolgreiche Künstlerin fühlt sie oft die Schuld, nicht genügend Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Doch sieht sie trotz allem mit Stolz darauf zurück, wie ihre Kinder an ihrer Seite die Höhen und Tiefen ihrer Karriere miterlebten. Ob auf Tour oder bei "American Idol", sie genossen die Gegebenheiten ihres Lebens. Jennifer ist dankbar dafür und glaubt, dass diese gemeinsamen Erfahrungen ihre Kinder nur stärker gemacht haben. Zum bevorstehenden College-Start ihrer Zwillinge ist sie froh darüber, dass sie die Möglichkeit hatten, solch einmalige Erlebnisse zu teilen.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit Emme

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025

Instagram / jlo Jennifer Lopez zeigt sich ungeschminkt

