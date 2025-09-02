Kevin Njie & Daymian Weiß steigen in den Fame-Fighting-Ring

Kevin Njie (29) und Daymian Weiß treffen am 18. Oktober 2025 beim großen Boxevent Fame Fighting in der Grugahalle Essen aufeinander. Diese Information wurde kürzlich auf Instagram veröffentlicht und sorgt bereits für Aufsehen. Kevin ist in der Cruisergewichtsklasse zu Hause und hat bereits zweimal siegreich im Ring von Fame Fighting gestanden. Sein neuer Gegner hat sich in den vergangenen Monaten intensiv im Kampfsport trainiert, um sich mit Kevin messen zu können. Die beiden Rivalen werden von Fans aufgeregt erwartet, da das Aufeinandertreffen für reichlich Unterhaltung sorgt.

Obwohl Daymian mit frischem Wind und großem Ehrgeiz in den Ring steigt, scheinen die Fans ihn bereits vor dem Kampf als Verlierer zu sehen. In der Kommentarspalte hagelte es bereits humorvolle Reaktionen wie "Daymian K. o. in der ersten Runde" oder "Wer wohl gewinnt". Diese Reaktionen verdeutlichen die Skepsis der Anhänger, dass Daymian gegen den erfahrenen Kevin bestehen kann. Der Herausforderer ist jedoch fest entschlossen, das Publikum für sich zu gewinnen und den etablierten Sportler niederzuringen. Ob es ihm gelingt, wird das Event in Essen zeigen.

Kevin ist nicht nur als Boxer bekannt, sondern hat sich auch als Sportler und ehemaliger Kandidat bei Too Hot To Handle: Germany einen Namen gemacht. Dennoch zeigte er sich während der Vorbereitung auf den Kampf ziemlich selbstkritisch. "Hand aufs Herz: Ich bin nicht fit und ich bin nicht ready – aber ich werde natürlich 100 Prozent geben", erklärte er auf Instagram und bezeichnete sich selbst als "zu dick".

Anzeige Anzeige

Collage: Netflix, Instagram / daymianweiss Collage: Kevin Njie und Daymian Weiß, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Daymian Weiß, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie und Nicolas Nizou kämpfen im Ring bei Fame Fighting 2023