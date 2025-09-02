Kuss mit Serkan? Emma Fernlund kontert Umuts Betrugsvorwürfe

Es gibt ein aufgewärmtes Drama am Reality-TV-Himmel und mittendrin sind Serkan Yavuz (32), Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (28). In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das während der Dreharbeiten zu "The Power" aufgenommen wurde – so weit, so gut. Doch besonders interessant: In dem Clip verschwinden Emma und Serkan in einem toten Winkel und scheinen sich heimlich zu küssen, wie leidenschaftliche Schmatzgeräusche verraten. Umut erhebt nun den Vorwurf, seine Ex habe ihn während ihrer Beziehung betrogen und ihn zudem angelogen. Emma reagierte prompt in ihrer Instagram-Story und bestritt, ihn hintergangen zu haben, ohne ihn später über die Vorfälle zu informieren.

In ihrer Stellungnahme machte die Reality-Darstellerin zudem deutlich, dass nicht sie diejenige sei, die die Beziehung zuerst infrage gestellt habe. Sie beschuldigte Umut, sie bereits im November 2024 betrogen zu haben. "Traurig, dass manche auf einen Club-Parkplatz gehen müssen, um zu betrügen", schrieb Emma spitz. Sie erinnerte ihn daran, dass sie damals trotz allem geschwiegen habe und sie sich nach seinem öffentlichen Verhalten nun Frieden zwischen ihnen wünsche. "Wir haben alles privat geklärt, es gibt nichts, worüber du keine Klarheit hättest", erklärte sie weiter und warf Umut vor, lediglich Aufmerksamkeit zu suchen.

Emma und Umut sorgen bereits seit ihrer Beziehung für reichlich Gesprächsstoff. Vor allem die endgültige Trennung hatte es in sich. Damals machte der Realitystar während eines Ballermann-Urlaubs öffentlich auf Social Media Schluss und erklärte: "Manchmal gehen Wege im Leben in verschiedene Richtungen. Emma und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen." Er schickte gleich noch gute Wünsche hinterher und sagte, er gehe seinen Weg jetzt wieder als Single. Die Blondine zeigte sich über Umuts öffentliche Worte wenig erfreut und stellte klar, dass die Verkündung nicht abgesprochen gewesen sei. "Das heißt, ihr braucht mir jetzt auch nicht mehr zu schicken, dass er sich mit anderen Frauen trifft. Das geht mich jetzt nichts mehr an", fasste sie die Situation nüchtern zusammen.

Collage: ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image, Nicole Kubelka / Future Image Collage: Serkan Yavuz, Emma Fernlund und Umut Tekin

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitytstar