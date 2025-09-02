Hat Emma Umut bei "The Power" mit Serkan Yavuz betrogen?

Kaum ist die neue Reality-TV-Show "The Power" gestartet, sorgt Kandidatin Emma Fernlund (24) bereits für Gesprächsstoff. In einem Vorschau-Clip ist zu sehen, wie die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem Co-Star Serkan Yavuz (32) auf eine Toilette verschwindet – außerhalb der Reichweite der Kameras. Zwar ist von diesem Moment ohne Video nichts zu sehen, doch Kussgeräusche, die kurz darauf zu hören sind, sprechen eine deutliche Sprache: Anscheinend sind sich Emma und Serkan nähergekommen. Besonders brisant: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten im Frühjahr war Emma noch mit ihrem damaligen Freund Umut Tekin (28) zusammen.

Die beiden Temptation Island V.I.P.-Stars steckten zu diesem Zeitpunkt mitten in einer sehr öffentlichen Liebeskrise. Kurz nach dem Ende der Dreharbeiten gaben sie das Ende ihrer Beziehung bekannt. Beide machten sich damals Fremdgehvorwürfe. Nun bezieht Umut natürlich direkt Stellung zu dem Vorfall. In seiner Instagram-Story erklärt er dazu resigniert: "Traurig, dass man tote Winkel sucht, um fremdzugehen." Besonders sauer mache ihn, dass Emma ihn angeblich wochenlang angelogen haben soll, was wirklich in der Show passiert ist.

Doch auch für Serkan hat der 28-Jährige einige Worte übrig. "Du hast nicht einmal die Eier, dich dafür zu entschuldigen oder dich wie ein Mann mit mir hinzusetzen und in Ruhe zu sprechen", kritisiert Umut. Was ihn besonders störe, sei Serkans Liebesdrama mit seiner Ex Samira Yavuz (31). Kurz vor den Dreharbeiten zu "The Power" war herausgekommen, dass der Bachelor in Paradise-Star seine Frau mehrfach betrogen hatte. Damals schwor er Besserung und gab an, für seine Familie kämpfen zu wollen. Umut stichelt: "Sprichst davon, dass du deine Familie und Samira zurückwillst, aber versuchst dann, eine vergebene Frau abzufüllen, suchst tote Winkel und machst mit ihr rum. [...] Du hast dir einen sehr unangenehmen Feind gemacht."

Anzeige Anzeige

ActionPress, Getty Images Collage: Emma Fernlund, Umut Tekin, Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin in der neunten Folge "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024