So ernährt sich Tanja Makarić während der Schwangerschaft

Tanja Makarić (28) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Ihren Fans im Netz gewährt die Influencerin dabei besondere Einblicke in ihren Alltag als werdende Mutter – in einer Fragerunde auf Instagram verrät sie Details zu ihrer Ernährung während der Schwangerschaft. "Ich versuche, so viel Obst und Gemüse zu essen, wie es geht", erklärt die 28-Jährige. Ihr sei bewusst, dass man sich als Schwangere so ausgewogen wie möglich ernähren solle, jedoch könne sie sich nicht immer an alle Regeln halten.

Denn auch Tanja hat mit den typischen Heißhungerattacken zu kämpfen. "Ich bin heute Nacht aufgewacht und hatte unglaublichen Heißhunger und habe mir Kellogg's reingezogen", gibt sie offen zu. Ihr Motto bleibt dabei: "Mein Körper sagt mir schon, was ich brauche." Dennoch will Tanja auf Nummer sicher gehen, dass es ihrem Sprössling an nichts fehlt: Daher arbeite sie mit ihrem Arzt zusammen, um sicherzugehen, dass sie alle nötigen Nährstoffe zu sich nimmt.

Die Schwangerschaft der früheren Sportlerin dürfte eine ganz neue Phase in ihrem Leben bedeuten. Kürzlich machte sie öffentlich, dass der Nachwuchs ein echtes Wunschkind von ihr und ihrem Liebsten sei. Während sie weiterhin wenig über ihren Lebenspartner verrät, ist bekannt, dass es sich bei ihm um einen Fußballer handelt. Lange Zeit hielt Tanja ihre Beziehung sogar komplett geheim. Dass sie manche wegen ihrer privaten Beziehung für eine alleinerziehende Mutter halten, kommt bei der Content Creatorin allerdings gar nicht gut an.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2024