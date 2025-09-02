Von Nachbar angegriffen: Michelle Monballijn war in Klinik

Michelle Monballijn wurde von einem Nachbarn in ihrer Heimatstadt Bernau brutal angegriffen. Bei dem Vorfall erlitt die Schauspielerin eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Laut Michelle war der Nachbar, der sie angeblich seit Wochen stalkte, im Treppenhaus auf sie losgegangen. Grund für die Aggression des Mannes war die Bitte, dass ihr Sohn leiser sein solle, weil er schlafen wollte. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der Mann zunächst verbal ausfällig wurde und die Tatort-Darstellerin beleidigte, bevor er sie körperlich attackierte. "Er hat erst herumgeschrien und mich mehrfach beleidigt. Dann baute er sich vor mir auf und wollte mich nicht weitergehen lassen. Er hat mich an der Schulter gezogen und meinen Kopf zweimal gegen die Wand gestoßen", erzählte Michelle gegenüber Bild.

Nachdem es ihr gelungen war, sich aus der Situation zu befreien, rief Michelle die Polizei zur Hilfe. Die Beamten konnten den Nachbarn dazu bewegen, in seine Wohnung zurückzukehren, und haben eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Zunächst verzichtete die Schauspielerin darauf, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, doch als ihr am Abend schwindelig wurde, suchte sie den Notdienst auf. Die Ärzte stellten schwere Verletzungen fest und behielten sie zur Beobachtung im Krankenhaus, um weitere Komplikationen auszuschließen: "Die Ärzte haben sofort gesagt, ich müsste im Krankenhaus bleiben, damit ein Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen an der Halswirbelsäule ausgeschlossen werden können."

Nach ihrer Entlassung aus der Klinik hat die TV-Bekanntheit große Angst, dem Nachbarn erneut zu begegnen. Daher ist sie vorerst zu einer Freundin gezogen. Zudem wird sie durch ihren Anwalt eine einstweilige Verfügung beantragen, um sicherzustellen, dass sich der Nachbar ihr künftig nicht mehr nähern darf. Wie sie selbst gegenüber Bild betonte, liegt der Arztbrief mit der Diagnose als wichtiges Beweismittel bereits vor und soll im laufenden Verfahren eingebracht werden.

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, 2025

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin

