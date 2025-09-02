Wegen Jens (†49)? Jada Karabas macht Ennesto Monté Ansage

Jada Karabas (20) hat in ihrer Instagram-Story ihrem Ärger Luft gemacht und sich an Ennesto Monté (50) gewandt. Der Reality-TV-Star hat laut der jungen Frau offenbar unschön im Netz über den verstorbenen Jens Büchner (†49) gesprochen, was bei Jada eine Menge Emotionen hochholte. "Ich finde, wir sind alle erwachsene Leute und ich glaube, man redet nicht über Personen, die nicht mehr unter uns sind", äußerte die Schwester von Joelina Karabas (25). Sie machte deutlich, dass sie das Verhalten von Ennesto als unpassend empfinde und ihm nahelege, besser über andere Themen zu sprechen.

Zwischen den beiden Prominenten entbrannte daraufhin ein regelrechter Schlagabtausch im Netz, in den sich auch Aurelio Savina (47) einmischte. Die beiden Männer sprachen in einem Livestream über die jüngsten Ereignisse. Darin thematisierten sie wohl unter anderem, dass die Freundschaft von Ennesto und Aurelio wegen Danni kaputtgegangen sein soll. Angeblich habe Aurelio nicht gefallen, wie die TV-Auswanderin mit ihrem damaligen Partner umgegangen sei. Trashformiert, eine Social-Media-Seite, die den Streit zusammengefasst hat, schreibt in der Story unter anderem: "Zudem soll Ennesto von einer Aussage von Jens berichtet haben: Dieser soll gemeint haben, dass Danni ihn [Jens] nie wirklich geliebt habe und endlich ehrlich sein solle." Danni selbst hat sich bisher noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

Danni und Ennesto waren ein knappes halbes Jahr zusammen. Anschließend zog die 47-Jährige Bilanz und kam zu dem Entschluss, dass die Beziehung mit dem Schlagersänger nicht das Wahre war. "Es war jetzt wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung meines Lebens", gab Danni gegenüber RTL zu. Trotzdem betonte die Witwe von Jens, dass man manche Dinge nicht ungeschehen machen, wohl aber mit Humor nehmen könne. "Also ein Fehltritt ist immer so eine Sache. Man kann Dinge eben nicht rückgängig machen, aber man kann sie weglächeln", erklärte sie damals.

Instagram / jadakrbs, Amazon Prime Video Collage: Jada Karabas und Ennesto Montè

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, 2023

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Persönlichkeit