Amanda Seyfried leiht sich Versace-Outfit von Julia Roberts

Bei den 82. Filmfestspielen von Venedig sorgte ein unerwarteter Modeschachzug für Aufsehen: Schauspielerin Amanda Seyfried (39) trat in einem eleganten Ensemble aus Jeans, Blazer und Hemd auf, das sie sich von keiner Geringeren als "Pretty Woman"-Star Julia Roberts (57) geliehen hatte. Diese hatte das stilvolle Versace-Outfit erst Tage zuvor bei der Premiere ihres neuen Films "After the Hunt" präsentiert. Der Look, entworfen vom neuen Kreativdirektor Dario Vitale, überrascht mit seiner lässigen Eleganz, die für den Glamour von Versace untypisch ist.

Amanda, die den gleichen Look bei einem Fototermin ihres Films "The Testament of Ann Lee" trug, zeigte sich begeistert von der edlen Kombination und bedankte sich auf Instagram herzlich bei ihrer Schauspielkollegin. "Danke fürs Teilen", schrieb die Sängerin mit einem Augenzwinkern an Julia gerichtet. Außerdem betonte sie mit einem Hashtag den Nachhaltigkeitsaspekt der Modeleihe. Ein Trend, der gerade an Glamour-Orten wie Venedig Aufmerksamkeit erlangt, ist die wiederholte Verwendung von Outfits. Im Zuge dieser Entwicklung wird Mode nicht nur als Luxusgut, sondern auch als umweltfreundliche Kultur verstanden.

Während Julia Roberts in den 90er-Jahren ihren internationalen Durchbruch mit dem Kultklassiker "Pretty Woman" feierte, erlangte Amanda Seyfried unter anderem in Mamma Mia Bekanntheit. Erst kürzlich äußerte sich die Filmdarstellerin gegenüber Hollywood Reporter zu einer Fortsetzung des Musicals – und warum die Fans immer noch warten müssen: "Es fühlt sich so an, als wüsste Universal, dass wir es machen werden, aber es scheint keine Eile zu geben."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Amanda Seyfried und Julia Roberts

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin