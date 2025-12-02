Arbeit & Familie: So viel hat Amanda Seyfried aktuell zu tun

Amanda Seyfried (39), bekannt aus Filmen wie Mamma Mia und "Les Misérables", steht aktuell vor einer ihrer wohl größten Herausforderungen. Die Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (49) eine Tochter und einen Sohn hat, gab in einem Interview mit Us Weekly offen zu: "Ganz ehrlich, im Moment ist es wirklich schwer." Grund dafür sind gleich zwei Filmpremieren, die unmittelbar bevorstehen. Am 19. Dezember startet der Thriller "The Housemaid" von Paul Feig (63), in dem Amanda an der Seite von Sydney Sweeney (28) zu sehen ist. Nur wenige Tage später, am ersten Weihnachtsfeiertag, wird das historische Drama "The Testament of Ann Lee" veröffentlicht, welches ihr bereits viel Lob eingebracht hat.

Doch damit nicht genug: Die Schauspielerin jongliert zusätzlich ihre Mutterrolle mit den Verpflichtungen ihrer Firma "Make It Cute", die sie gemeinsam mit zwei Kindheitsfreundinnen gegründet hat. Das Unternehmen, das während der Pandemie entstand, hat sich darauf spezialisiert, nachhaltige Bastelsets für Kinder zu entwickeln. Aktuell sorgt eine neue Produktlinie, die "Tiny Craft Kits", für Aufmerksamkeit. In verschiedenen Designs wie Buchladen oder Feenhaus können Kinder eigene Miniaturwelten gestalten. Amanda schwärmt: "Kinder wollen Sticker draufkleben und es zu ihrem eigenen machen. Es ist eine wirklich schöne, kreative Möglichkeit, sich auszudrücken." Gleichzeitig bereitet sie für ihr Unternehmen einen Pop-up-Store in Upstate New York vor, der passend zu ihrem 40. Geburtstag stattfinden wird.

Der Geburtstag am 3. Dezember wird für die Schauspielerin ein besonderer Moment, den sie mit ihren besten Freundinnen aus Kindertagen verbringen möchte – einem Kreis, der sich über die Jahre nicht nur als berufliche Stütze, sondern auch privat als unersetzlich erwiesen hat. Diese enge Verbindung half Amanda besonders während der intensiven Zeiten als Mutter: "Wir sind so etwas wie eine Mom-Gruppe. Wir haben unsere ersten Kinder zur gleichen Zeit bekommen, und diese Beziehung ist außergewöhnlich." Trotz vollem Terminplan nimmt sich Amanda die Zeit für gemeinsame Reisen oder Abende mit ihren Freundinnen. Diese Verbundenheit durch alle Phasen des Lebens hindurch sei etwas, wofür sie sehr dankbar sei, betonte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried bei den Golden Globes 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried und Thomas Sadoski, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin