AYTO-Zickenkrieg: Beverly und Nelly fahren die Krallen aus

Bei der beliebten Kuppel-Sendung Are You The One – Reality Stars in Love ist ein Streit zwischen den Kandidatinnen Nelly und Beverly entbrannt. Die beiden geraten heftig aneinander, als es um Männer und Eifersucht geht. Nelly wirft Beverly vor, sich gezielt mit Männern zu umgeben, die sie interessant findet, darunter Nico und Calvin. Bei einer Matching Night eskaliert die Situation, woraufhin Nelly ihre Kontrahentin zur Rede stellt. "Warum gehst du mir so auf den Sack? Ich schwöre, es nervt unnormal langsam", platzt es aus Nelly heraus. Die hitzige Diskussion endet damit, dass Nelly genervt das Gespräch abbricht und sich zurückzieht.

Im weiteren Verlauf des Streits verteidigt sich Beverly mit den Worten: "Ich gehe doch nicht einfach zu Calvin und fange an, den zu küssen. Da gehören doch zwei dazu." Sie zeigt sich verständnislos gegenüber Nellys Anschuldigungen, da sie selbst keine bösen Absichten verspürt. Nelly hingegen kann nicht nachvollziehen, warum Beverly stets da zu sein scheint, wo sie ist. Als Nelly schließlich den Raum verlässt, bleibt unklar, ob die beiden in absehbarer Zeit wieder einen friedlichen Umgang miteinander pflegen werden. Die Emotionen kochten auf jeden Fall hoch und sorgten für ein angespanntes Klima auf der AYTO-Liebesinsel.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Beverly in den Fokus der Reality-Community gerät. Sie hat sich bereits in der Vergangenheit offen über ihre Mitstreiterinnen bei "Are You The One" geäußert. So kritisierte sie in einer Instagram-Fragerunde das Trinkverhalten einer weiteren Teilnehmerin, was viel Aufmerksamkeit erregte. Beide Zwischenfälle zeigen, dass das harmonische Zusammenleben in einer Realityshow schnell zum spannungsgeladenen Nervenspiel werden kann. Besonders in einem emotional aufgeladenen Umfeld scheinen solche Konflikte beinahe vorprogrammiert.

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

Instagram / nelnoire Nelly, Kandidatin bei "Beauty & The Nerd" 2024

Instagram / beverly.cmn Beverly, ehemalige "Beauty & The Nerd"-Kandidatin