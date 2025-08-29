Beverly meint: Henna trank bei AYTO-Dreharbeiten zu viel

Reality-TV-Star Beverly hat bei einer Instagram-Fragerunde deutliche Kritik an Mitstreiterin Henna geäußert. Ein Fan wollte wissen, ob es während der Dreharbeiten zu Are You The One – Reality Stars in Love jemanden gab, der regelmäßig zu tief ins Glas geschaut habe. Beverly nannte dabei ohne Umschweife den Namen ihrer TV-Kollegin. "Für mich war das leider Henna", erklärte die Blondine und betonte, dass sie deren Trinkgewohnheiten oft als zu exzessiv empfunden habe. Besonders die tropischen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit hätten vermutlich dafür gesorgt, dass der Alkohol schneller wirkte.

In ihrer Antwort ließ Beverly durchblicken, dass sie die begrenzten Alkoholrationen vor Ort durchaus für sinnvoll hielt. "Henna macht kein großes Geheimnis daraus, dass sie gerne mal einen über den Durst trinkt. Ich finde, das war oft ein bisschen zu viel", fügte sie hinzu. Obwohl die Teammitglieder offenbar durch die äußeren Bedingungen schneller betrunken waren, soll es bei Henna laut Beverly besonders aufgefallen sein.

Henna hatte bereits vor einigen Monaten auf TikTok offen über ihre Eindrücke nach den Dreharbeiten gesprochen. Sie berichtete, dass ihr die Rückkehr in den Alltag anfangs schwergefallen sei. "Die ersten Nächte waren echt crazy. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und habe geschaut, ob Kameras mich beobachten", erinnert sich die Social-Media-Bekanntheit. Mit der Zeit habe sie aber wieder in ihren normalen Rhythmus gefunden.

Collage: Instagram / beverlycmua, Instagram / hennschka Collage: Beverly und Henna

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

Instagram / hennschka Henna, Reality-TV-Bekanntheit