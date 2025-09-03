Bandelt Jannik Kontalis jetzt mit dieser Influencerin an?

Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) sorgt mit seinen aktuellen Instagram-Posts für Aufsehen. In seiner Story war kürzlich ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielbrett zu sehen, auf dem eine weibliche Hand einen Zug machte. Kurz darauf zeigte er eine Tüte Popcorn, was Spekulationen über einen gemeinsamen Kinobesuch aufkommen lässt. Interessanterweise postete die bekannte Influencerin Yonca Hagen ebenfalls ein Bild desselben Spiels. Die Umgebung und der Tisch passen perfekt zu Janniks Beitrag, und Yonca kommentierte keck: "Ich gewinne immer". Das Outfit der Influencerin, ein langärmeliges cremefarbenes Kleid, ist ebenfalls in Janniks Story zu erkennen.

Ein Blick auf die Posts von Yonca und Jannik legt nahe, dass die beiden Zeit miteinander verbracht haben. Ob die Bilder allerdings nur von einem schnöden Spieleabend oder einem romantischen Date stammen, bleibt unklar. Bisher äußerten sich jedoch weder Jannik noch Yonca offiziell zu einem möglichen Date – doch die Indizien sind ziemlich eindeutig und lassen viele Fans spekulieren, ob die beiden das neue Traumpaar in der Influencer- und Reality-TV-Welt werden könnten.

Janniks Liebesleben sorgt zuletzt für große Schlagzeilen. Erst kürzlich zeigte sich der Ex von Yeliz Koc (31) vertraut an der Seite von Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz (36) in einem Berliner Klub. Nachdem der Sänger dann sogar zugab, dass sich die beiden kennenlernen würden, besuchte Jannik ihn zusammen mit Reality-Kollege Giuliano Hediger in Los Angeles. Bei einer Poolparty kuschelten Jannik und Bill und heizten die Gerüchteküche weiter an. Doch nach ihrer Abreise sorgte dann Giulianos Ex Ariel für Verwirrung: Sie behauptete, dass Jannik nicht mit Bill, sondern Giuliano anbandeln würde. Von den beiden Männern gab es weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Sie reagierten stattdessen mit einem humorvollen Clip auf die Liebesgerüchte.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / yoncahagen Yonca Hagen auf der Gamescom, August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025