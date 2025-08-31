So reagieren Giuliano und Jannik Kontalis auf Liebesgerüchte

Giuliano Lorenzo Hediger und Jannik Kontalis (29) haben dem aktuellen Liebeswirbel um ihre Person eine charmante Note verliehen. Nachdem Giulianos Ex-Partnerin Ariel Hediger öffentlich andeutete, die beiden Reality-TV-Stars könnten mehr als nur Freunde sein, reagierten die beiden nun mit einem besonderen Video auf die Gerüchte. In einem Clip, den Giuliano kürzlich in seiner Instagram-Story teilte, nahmen sie an einem aktuellen TikTok-Trend teil. Der Trend dreht sich um das Lied "Ballade" von Céline (25), Loredana (29) und Miksu, bei dem Paare während des Singens des romantischen Textes einander tief in die Augen blicken.

Mit genau diesem Songtext – "Irgendwann im Leben kommt ein Mensch, der anders ist als alles, was du so kennst" – spielten Giuliano und Jannik humorvoll auf die Gerüchte an. Während die beiden in der Story-Version des Clips den Text sangen und sich dabei verliebt ansahen, schrieben sie dazu augenzwinkernd: "Unsere Antwort auf die Gerüchte". Allem Anschein nach nehmen die Prominent getrennt-Bekanntheiten die Nachrichten um ihre Beziehung mit einer großen Portion Gelassenheit und Witz auf die leichte Schulter.

Angefangen hatte alles vor zwei Wochen mit einer gemeinsamen Partynacht von Jannik und Bill Kaulitz (35). Das Reality-TV-Sternchen und der Weltstar wurden beim gemeinsamen Feiern in einem Club gesichtet – die zwei wirkten dabei ziemlich vertraut. An diesem Abend war Giuliano auch dabei, genauso wie am vergangenen Donnerstag bei einer Poolparty bei dem Tokio Hotel-Star zu Hause in Los Angeles. Giulianos Ex Ariel ist jedoch der Meinung, dass Bill nur das Mittel zum Zweck sei. "Da ist nicht Bill Kaulitz im Spiel. Der ist einfach gut, gerade für Aufmerksamkeit. Sondern Giuliano und Jannik sind die zwei eigentlich, die den Plan zusammen machen. Und das nicht nur freundschaftlich", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / lostbvtterflyy Jannik Kontalis und Giuliano Lorenzo Hediger, August 2025

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Ariel

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA