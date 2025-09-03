Donald Trump meldet sich zu Gerüchten um seinen Tod

In den letzten Tagen sind in den sozialen Medien wilde Gerüchte über Donald Trump (79) aufgetaucht, nachdem der US-Präsident mehrere Tage lang nicht öffentlich in Erscheinung getreten war. Zuvor hatten Bilder für Wirbel über seinen Gesundheitszustand gesorgt, die einen dunklen Fleck auf Donalds Handrücken zeigten. Auf der Plattform X machte der Hashtag "Trump is Dead" (Trump ist tot) die Runde. Um den Gerüchten entgegenzuwirken, meldete er sich auf seiner Plattform Truth Social zu Wort und versicherte: "Ich habe mich noch nie besser gefühlt in meinem Leben."

Trotz Trumps öffentlicher Zurückweisung der Gerüchte fand kürzlich eine Pressekonferenz im Weißen Haus statt, bei der er auf die falschen Todesmeldungen einging und mit einem Vergleich zu seinem Vorgänger Joe Biden (82) konterte. Donald sagte: "Alle wundern sich, wenn ich zwei Tage nicht auftrete" und bemerkte, dass niemand Fragen nach Joes Wohlbefinden stelle, obwohl dieser "monatelang nichts gemacht" habe.

Zuletzt wurde immer wieder über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten spekuliert. Während seines Besuchs im Museum "The People's House" und bei einem Treffen mit Gianni Infantino war ein großer heller Fleck auf Donalds rechter Hand aufgefallen. Offizielle Stellen im Weißen Haus gaben an, diese Verfärbung sei auf das häufige Händeschütteln und die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten wie Aspirin zurückzuführen. Zu all dem kommentierte Donalds Leibarzt, Sean Barbabella, dass geschwollene Knöchel eine harmlose venöse Insuffizienz seien. Andere Experten, wie der New Yorker Gefäßchirurg Dr. Paul Haser, spekulierten über eine mögliche, nicht lebensbedrohende Rechtsherzinsuffizienz.

Getty Images Donald Trump, August 2025

Getty Images Donald Trump mit einer Verfärbung an der Hand, August 2025 in Washington

Getty Images Donald Trump, Melania Trump und Joe Biden