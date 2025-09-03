Gesicht gezeigt: Er ist der Neue an Marlisa Rudzios Seite

Marlisa Rudzio (35) strahlt vor Glück: Die Reality-TV-Bekanntheit ist wieder in festen Händen. Jetzt stellt sie ihren Freund erstmals der Öffentlichkeit vor. Auf Instagram veröffentlicht sie ein Reel mit einer Reihe von Fotos und Videos, die sogar das Gesicht ihres Partners zeigen. Die Aufnahmen zeigen das Paar innig – beim Feiern, Kuscheln und Planschen im Wasser. "POV: Du hast deinen Seelenverwandten gefunden", schwärmt die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin unter ihrem Beitrag. Ein Blick auf seinen Social-Media-Account verrät auch seinen Namen: William Raab.

Mit ihrem jüngsten Post bestätigt die Influencerin, was viele Fans bereits ahnten: Sie schwebt auf Wolke sieben. Und die Begeisterung in den Kommentaren ist groß. Kommentare wie "So süß" und "Ihr passt so schön zusammen" spiegeln die Freude über ihr neues Glück wider. Unter den vielen Glückwünschen sticht besonders ein Fan hervor: "Da hast du dir wirklich einen tollen Kerl geangelt – supersympathisch und zufällig auch noch mein Arbeitskollege." Selbst Marlisas Ex-Flirt Nico Legat (27) meldet sich zu Wort und schreibt: "Alles Gute euch."

Schon bevor Marlisa ihre Beziehung offiziell machte, heizte sie die Gerüchteküche an. Immer wieder tauchten Schnappschüsse mit dem zunächst unbekannten Mann auf, die ihre Fans als Hinweis auf eine neue Liebe deuteten. Erst kürzlich teilte sie einen Clip in ihrer Story – derselbe, der nun auch in ihrem Reel zu sehen ist. In dem Video küssen sich Marlisa und William leidenschaftlich im Meer. "Wir haben uns heute mal eine kleine Auszeit genommen und genossen", schrieb sie dazu.

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und ihr neuer Freund William, September 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und William, September 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio mit ihrem Freund William, September 2025

