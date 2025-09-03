Ihr Baby wächst weiter: Tanja Makarić juckt der Babybauch

Tanja Makarić (28) hat ihre Fangemeinde in einer Instagram-Story an ihrem aktuellen Babyglück teilhaben lassen. Die Influencerin sprach offen darüber, wie es sich anfühlt, wenn der Babybauch wächst, und berichtete, dass das Wachsen ihrer Haut ein intensives Jucken verursacht: "Wenn der Bauch größer wird und die Haut sich dehnt, juckt [es] so sehr – und ich bin auch am Kratzen. Jetzt geht es irgendwie wieder weiter, weil das so extrem juckt." Um ihren Followern noch mehr Einblicke zu geben, versprach Tanja, am nächsten Tag weitere Details zu ihrem aktuellen Schwangerschaftsfortschritt zu teilen, einschließlich der Frage, in welcher Woche sie sich aktuell befindet. Viele ihrer Fans sind gespannt und spekulieren bereits über das Geschlecht des Babys.

In der Social-Media-Story teilte die 28-Jährige, dass etwa gleich viele ihrer Anhänger vermuten, dass es ein Junge werden könnte, wie auch diejenigen, die auf ein Mädchen tippen: "Es ist wirklich 50:50 mit Jungen und Mädchen." Mit einem Augenzwinkern forderte sie ihre Follower zum munteren Raten auf und zeigte dabei, wie sehr sie sich auf die kommenden Monate freut. Immer wieder fuhr sie sich mit der Hand über ihren inzwischen runden Bauch und erklärte, dass das Jucken ein Zeichen dafür sei, dass das Baby weiterwächst und die Haut sich dehnt. Diese sowohl amüsante als auch informierende Anekdote bot ihren Fans einen sehr intimen Einblick in ihren aktuellen Lebensabschnitt.

Tanjas Nachwuchs soll im Dezember das Licht der Welt erblicken. Doch eine Frage bleibt bislang unbeantwortet: Wer ist der Vater des Kindes? Offiziell ist Tanja aktuell Single. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite um einen Fußballer handeln. Erst vor wenigen Tagen wurde die ehemalige Schwimmerin in einer Instagram-Fragerunde gefragt, ob sie alleinerziehende Mutter sein wird. "Nur weil ich eine öffentliche Person bin, berechtigt das niemanden dazu, respektlos zu sein", reagierte die Influencerin empört auf die Frage. Die Schwangerschaft soll geplant gewesen sein – für Tanja ist das Baby ein absolutes Wunschkind, wie sie selbst verriet.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2025

