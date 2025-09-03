Kleine Tochter unterwegs: Britt Robertson ist schwanger

Britt Robertson (35) hat aufregende Neuigkeiten: Die Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Paul Floyd. Diese freudige Botschaft verkündete die "I Still Believe"-Bekanntheit auf Instagram. Zu ihrem Posting gehörten ein Foto von ihrem Hochzeitstag und ein Schnappschuss von Paul, der stolz ein Ultraschallbild präsentiert. Besonders rührend war das Bild von Paul mit einem T-Shirt, auf dem "Girl Dad Summer" zu lesen war. Britt schrieb in der Bildunterschrift: "Der beste Tag meines Lebens war vor drei Jahren, als ich heiratete. Das Einzige, was das noch übertreffen kann, ist zu erleben, wie Paul Vater wird."

Die Glückwünsche von Freunden und Familie ließen nicht lange auf sich warten. Britts Kollege Chad Michael Murray (44), mit dem sie im Film "The Merry Gentleman" gemeinsam vor der Kamera stand, gratulierte in den Kommentaren freudig: "Herzlichen Glückwunsch! Das größte Glück der Welt! Du wirst eine tolle Mama sein." Auch Amanda Seyfried (39) und Brittany Snow (39) gehörten zu den begeisterten Promi-Gratulantinnen unter dem Beitrag.

Britt und Paul machten ihre Beziehung im März 2022 mit einem gemeinsamen Post im Netz offiziell – doch schon im vorausgegangenen Jahr wurden die Turteltauben immer wieder zusammen gesichtet. Nur kurze Zeit später, im Mai 2022, stellte Paul der Schauspielerin die Frage aller Fragen – und das alles andere als konventionell. Das Paar war lässig gekleidet und stand auf einem Dach, als Paul um die Hand seiner Liebsten anhielt. Nachdem sie sich im April 2023 das Jawort gegeben hatten, wartet mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs nun das nächste spannende Kapitel auf das Paar.

Getty Images Britt Robertson, März 2025

Instagram / brittlrobertson Paul Floyd, Ehemann von Britt Robertson

Instagram / brittlrobertson Britt Robertson und Paul Floyd