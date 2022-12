Herzogin Meghans Mutter wusste früh: Harry ist der Richtige

Ehrliche Worte von Doria Ragland! 2018 fand die Traumhochzeit von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) statt. Doch kennengelernt hat das royale Traumpaar sich bereits 2016. Seitdem ist das Leben der ehemaligen Suits-Darstellerin wegen ihrer neuen Stellung in der britischen Monarchie nicht mehr das gleiche. In der kürzlich veröffentlichten Doku spricht Doria, Meghans Mutter, über Meghans erste Worte zu ihrem Prinzen – und dieser ist auch noch für Doria emotional!

In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" hat Doria verraten, dass sie vom ersten Treffen an wusste, dass Harry "der Richtige" für ihre Tochter sei. Vor der Kamera wurde sie von den Produzenten befragt, wann ihre Tochter zum ersten Mal von ihrer neuen royalen Romanze erzählt hätte. Doria erinnert sich an ihr aufregendes Telefongespräch: "Mama, ich date Prinz Harry!" "Oh mein Gott", hätte Doria ihrer Tochter geantwortet. Während dieses ersten Telefonats sagte Meghan ihrer Mutter, dass sie ihre Beziehung geheimhalten müsse. Sie schwärmte: "Er ist ein gut aussehender Mann mit roten Haaren und hat tolle Umgangsformen. Er war der Richtige."

Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben in zwei Trailern, die Netflix in den letzten Tagen veröffentlicht hat, bereits eine Reihe von Behauptungen aufgestellt. Sie sagten unter anderem, dass sie keinen Schutz durch den Palast hätten.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

RCF / MEGA Meghan Markle und Prinz Harry in New York, September 2021

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021

