Nach Trennung: Pietro Lombardi zeigt sich auf rotem Teppich

Pietro Lombardi (33) hat sich erstmals nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) wieder auf dem roten Teppich gezeigt. Der Sänger zeigte sich bei einer Veranstaltung, die von RTL begleitet wurde, erstaunlich entspannt. In einem Gespräch mit dem Sender erklärte Pietro, dass es ihm "wirklich sehr gut" gehe. Zu seinem turbulenten Privatleben wollte sich der DSDS-Star jedoch nicht weiter äußern: "Ich habe in den vergangenen Jahren viel gelernt. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass familiäre Dinge einfach privat bleiben sollten."

Für die neue Staffel von Love Island VIP schrieb Pietro den Kampagnensong "Fuego". In dem Interview betonte er: "Ich fühle mich gut, hier zu stehen. Am Ende ist es mein Job. Ich muss hier heute singen. Und deswegen bin ich hier und wegen nichts anderem." Die neue Staffel der Show startet am 11. September um 20.15 Uhr auf RTL Zwei. Auf RTL+ beginnt die Show bereits morgen.

In den vergangenen Tagen hatten Freunde von Pietro, darunter der Realitystar Filip Pavlović, Einblicke in die stressigen Phasen des Sängers gegeben. Mit zwei kleinen Kindern, vier Hunden und einem im Bau befindlichen Haus standen Pietro und Laura Maria zuletzt unter großem Druck. Dieser Stress könnte zur plötzlichen Trennung beigetragen haben. Filip deutete gegenüber RTL an, dass die Trennung möglicherweise eine "Überreaktion" gewesen sein könnte. Ob das Liebes-Aus von Pietro und Laura endgültig besiegelt ist, könne er nicht beurteilen.

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Pietro Lombardi, Sänger