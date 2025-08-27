Überreaktion? Filip Pavlović äußert sich zu Pietro-Trennung

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) haben sich vor über einer Woche überraschend getrennt. Während sich der Sänger jedoch bislang nicht selbst zu Wort gemeldet hat, schilderte sein Freund Filip Pavlović (31) im RTL-Interview nun Hintergründe. "Ich habe gestern mit Pietro telefoniert. Er und ich sind im täglichen Kontakt", erzählte der Realitystar. Er betonte, wie groß die Belastungen zuletzt waren: Neben zwei Kindern und vier Hunden stand auch noch der Bau eines gemeinsamen Hauses an. "Das sind noch mal ganz andere Baustellen, die die beiden haben. Und deshalb war es vielleicht eine Überreaktion, vielleicht auch nicht", erklärte der ehemalige Reality Queens-Moderator. Ob die Trennung endgültig ist, könne er nicht beurteilen.

Schon länger galt die Beziehung von Pietro und Laura als angespannt. Immer wieder hatten beide öffentlich über Eifersucht und Alltagsprobleme gesprochen. Vor allem Laura beklagte, dass sie oft allein für Haushalt und Kinder verantwortlich sei, während Pietro durch seine Karriere viel unterwegs war. Besonders seit seinem Ausstieg aus der DSDS-Jury war er beruflich stark eingespannt – ein Umstand, der die Konflikte offenbar weiter verschärfte.

Trotz der Trennung stellt das Paar das Wohl der Kinder in den Vordergrund. Zum ersten Geburtstag ihres Sohnes Amelio war Pietro dabei, wie Bild berichtete. So blieb er einige Stunden, um seinen kleinen Sohn zu feiern. Die Party soll bei Lauras Eltern stattgefunden haben. Der Musiker, der inzwischen auch als Ballermann-Künstler auftritt, betont immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist. Filip hofft deshalb, dass sich die beiden vielleicht doch noch versöhnen können.

Instagram / filip_pavlovic1 Collage: Filip Pavlovic und Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa

IMAGO / STAR-MEDIA Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, August 2025