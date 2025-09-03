Nach Zwillingsgeburt: Mackenzie McKee zeigt After-Baby-Body

Mackenzie McKee (30), bekannt aus Teen Mom, begeistert ihre Fans derzeit auf Social Media mit ihrem beeindruckenden After-Baby-Body. Nur zwei Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge zeigt sich die 30-Jährige in absoluter Topform. In einem TikTok-Video präsentiert die Reality-TV-Darstellerin stolz ihren Körper: In einem grauen Crop-Top und passenden Shorts vollführt sie akrobatische Sprünge auf einem Trampolin. Begleitet wird sie dabei von ihrem Mann Khesanio Hall, der ebenfalls sportlich aktiv ist und mächtig stolz auf die Fortschritte seiner Frau scheint.

Nicht nur ihr aktuelles Social-Media-Video sorgt für Aufsehen. Bereits am Tag zuvor lud Mackenzie ein weiteres Trainingsvideo auf Instagram hoch, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann trainiert. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie ihr Video: "Offensichtlich sollte man sich nicht mit meinem Mann im Klub anlegen! Denn ich komme und mache mich dann komplett zum Narren." Ihre Follower sind begeistert von ihrem sportlichen Einsatz und feuern sie in den Kommentaren kräftig an. Die Zwillinge, Ja’Kharie Angie und Ja’Meikah Angella, erblickten am 2. Juni per Notkaiserschnitt das Licht der Welt – was die sportliche Leistung von Mackenzie knapp drei Monate nach der Geburt noch beachtlicher macht.

Der Weg zur Geburt ihrer Zwillinge war nicht einfach für die fünffache Mutter: Die Schwangerschaft stellte Mackenzie vor diverse gesundheitliche Herausforderungen, darunter Symptome der Präeklampsie kurz vor der Geburt. Trotz dieser Probleme zeigt sich die Reality-Persönlichkeit nun voller Energie und teilt weiterhin Einblicke in ihr Familienleben auf Social Media. Ihr Engagement für die Fitness und die positive Einstellung sind Themen, die bei ihren Anhängern gut ankommen.

Anzeige Anzeige

TikTok / mackenzietaylord Mackenzie McKee, "Teen Mom"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / mackenziemckee Mackenzie McKee und Khesanio Hall im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mackenziemckee TV-Star Mackenzie McKee und Khesanio Hall im Juni 2025