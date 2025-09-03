Rihanna und A$AP Rocky genießen Familienausflug vor Geburt

Rihanna (37) präsentierte sich kürzlich in einem lässig-coolen Look, als sie gemeinsam mit ASAP Rocky (36) und ihrem ältesten Sohn RZA (3) in der Öffentlichkeit auftrat. Die Sängerin, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, setzte dabei ihren Babybauch stilvoll in Szene, wie Fotos von Daily Mail zeigen. In einem entspannten, aber modischen Outfit spazierte sie durch die Straßen: Ein gestreiftes, langärmliges Shirt, weite Jeans und lavendelfarbene Sneakers rundeten den Look ab. Zusammen mit ihrem Partner Rocky, mit dem sie seit fünf Jahren liiert ist, hielt sie die Hand ihres dreijährigen Sohnes RZA – und genoss sichtbar die Zeit als kleine Familie.

Der bevorstehende Familienzuwachs bereitet dem Paar sichtlich große Freude. Auf der Met Gala im Mai verkündete Rihanna ihre Schwangerschaft und sprach offen über ihre Gefühle. "Ich fühle mich überraschend gut und bin im Moment nicht zu überwältigt", verriet die Künstlerin gegenüber Entertainment Tonight. Auch Rocky zeigte sich glücklich über die Nachricht und erklärte gegenüber der Associated Press, dass es nun an der Zeit sei, zu zeigen, woran sie gearbeitet haben.

Trotz ihrer fortschreitenden Schwangerschaft scheint die Musikerin ihre Karriere nicht aus den Augen zu verlieren und plant weiterhin, an ihrem neunten Studioalbum zu arbeiten. Schon in ihren bisherigen Schwangerschaften beeindruckte die Mode-Ikone mit stilvollen Auftritten. Bei einem früheren Spaziergang durch Los Angeles setzte sie auf eng anliegende, grafisch bedruckte Kleidung, kombiniert mit eleganten Accessoires. Auch die Tradition, die Vornamen ihrer Kinder mit dem Buchstaben "R" beginnen zu lassen, könnte beim kommenden Familienmitglied fortgeführt werden – ein Detail, das Rihanna in Interviews augenzwinkernd andeutete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Sängerin Rihanna