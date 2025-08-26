Hochschwangere Rihanna spaziert mit ihren Söhnen durch L.A.

Rihanna (37) zeigte sich am Montag in Los Angeles und präsentierte stolz ihren wachsenden Babybauch. Die Sängerin ist momentan hochschwanger und erwartet ihr drittes Kind mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) - doch das hält die Musikerin nicht davon ab, fashionable zu sein. Bei einem entspannten Ausflug zusammen mit ihren zwei Söhnen kombinierte die "Diamonds"-Interpretin ein eng anliegendes, grafisch bedrucktes weißes Shirt mit schwarz-weiß gestreiften Hosen mit weitem Bein. Der Saum des T-Shirts endete knapp über ihrem Bauch, sodass sie diesen lässig in Szene setzte.

Die 37-Jährige lässt es sich während ihrer dritten Schwangerschaft nicht nehmen, ihre Liebe zur Mode zu zelebrieren. Mittlerweile gilt die Hollywood-Bekanntheit als echte Ikone der Umstandsmode. Schon auf der diesjährigen Met Gala, die unter dem Motto "Tailored for You" stattfand, sorgte Rihanna für einen echten Wow-Moment. Bei dem Event machte die Musikerin nicht nur ihre Schwangerschaft öffentlich, sondern bezauberte in einem maßgeschneiderten Look von Marc Jacobs (62), der ihren Babybauch wie immer perfekt in Szene setzte.

Mit Rihannas modischem Gespür inspiriert sie offenbar auch ihren Partner A$AP Rocky. Das zeigte sich auch vor zwei Wochen bei der Premiere von Rockys neuem Projekt "Highest 2 Lowest" in Los Angeles. Der Musiker überraschte dort mit einem ganz besonderen Look: Er trug einen dunkelblauen Anzug samt Krawatte, der ursprünglich aus Rihannas Kleiderschrank stammte. Die Vogue berichtete, dass die Sängerin das Outfit nur kurze Zeit zuvor selbst getragen hatte.

ActionPress Sängerin Rihanna

ActionPress Sängerin Rihanna und ihre Söhne RZA und Riot im August 2025

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025