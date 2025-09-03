"Schwer": Demi Moore äußert sich über kranken Bruce Willis

Der Zustand des an Demenz erkrankten Bruce Willis (70) bewegt viele Menschen, darunter auch seine Ex-Frau Demi Moore (62). In einer Folge von "The Oprah Podcast" zeigt ein kleiner Ausschnitt ein Gespräch zwischen Oprah Winfrey (71) und der Schauspielerin, in dem Demi ehrlich über die Herausforderungen der Erkrankung spricht. "Es ist schwierig. Es ist schwer, jemanden, der so lebendig und stark und zielstrebig war, sich in diesen anderen Teil seiner selbst verwandeln zu sehen", erklärt sie.

Trotz der traurigen Situation versucht Demi, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren, und ruft zur Achtsamkeit im Umgang mit der Krankheit auf. Wichtig sei es, die betroffene Person "dort abzuholen, wo sie gerade steht". "Man sollte nicht erwarten, dass sie so sein müssen, wie sie einmal waren oder wie man sie gerne hätte", erklärt der "The Substance"-Star. Stattdessen gelte es, den gegenwärtigen Zustand zu akzeptieren – nur so lasse sich "unglaubliche Liebenswürdigkeit" sowie "etwas Sanftes und Zartes" entdecken.

Zudem betont die 62-Jährige, dass ihre Bewunderung Bruce' jetziger Ehefrau Emma Heming (47) gilt, die sich mit großer Hingabe um den Hollywoodstar kümmert. "Emma musste so viel auf sich nehmen, um das Ganze wirklich zu verstehen. [...] Ich finde wirklich, dass sie das meisterhaft gemacht hat", verdeutlicht Demi. Bruce lebt inzwischen in einem speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmten Heim – eine bedeutende Entscheidung für die gesamte Familie. Seine Frau engagiert sich mit Leidenschaft für seine Pflege und erinnert zugleich daran, wie wichtig es ist, als Pflegende auch auf sich selbst zu achten.

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore im März 2024

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022