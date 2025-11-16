Demi Moores Kinder glauben, dass sie zum Teil ein Alien ist

Demi Moore (63) hat kürzlich in der "Late Show With Stephen Colbert" für Erheiterung gesorgt, als sie über ihre Wurzeln in Roswell, New Mexico, sprach. Die Schauspielerin, die in der Sendung über ihre Rolle in der Serie "Landman" sprach, teilte dabei auch amüsante Einblicke aus ihrem Privatleben. Ihre drei Töchter, Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31), hätten sie scherzhaft als "teilweise Alien" bezeichnet, was sie damit erklärte, dass sie in Roswell geboren wurde – jenem Ort, der für einen angeblichen UFO-Absturz im Jahr 1947 weltbekannt wurde. Doch der Witz ihrer Kinder war nicht das Einzige, was das Publikum amüsierte: Demi selbst sagte über die Ereignisse in Roswell, "irgendetwas ist definitiv passiert", auch wenn während ihrer Kindheit nie darüber gesprochen wurde.

In der Talkshow erinnerte Demi daran, wie geheimnisvoll alles rund um das sogenannte "Roswell-Incident" gehalten wurde. Erst als Hollywood mit Serien und Dokumentationen wie "Roswell" Interesse weckte, sei eine Art offizielle Anerkennung entstanden. So gibt es heutzutage in Roswell ein Museum und touristische Attraktionen rund um die angeblichen UFO-Vorfälle. Auf Stephens Nachfrage, was genau sie mit "irgendetwas ist passiert" meine, hielt sie sich bedeckt, merkte aber an, dass die größte Landebahn der USA in Roswell liegt, was dort bedeutende Tests ermöglichen könnte. Als Stephen scherzte, dass sie unter Geheimhaltungspflicht stehe, um nichts zu verraten, konterte sie schmunzelnd: "Das ist möglich."

Neben der Rückbesinnung auf ihre Heimatstadt und außerirdischen Themen gab Demi auch einen kleinen Ausblick auf ihr aktuelles Filmprojekt. In "Strange Arrivals" übernimmt sie die Rolle der Betty Hill, einer Frau, die in den 1960er Jahren behauptete, von Aliens entführt worden zu sein. An ihrer Seite wird Colman Domingo (55) als Barney Hill zu sehen sein. Die Geschichte des Ehepaars gehört zu den bekanntesten Fällen von angeblichen Alien-Entführungen. Privat beschrieb die Schauspielerin im gleichen Gespräch, dass ihr Leben als alleinerziehende Mutter inmitten von Hollywood immer wieder humorvolle Situationen bereithält, wie die Bemerkung ihrer Töchter zeigt.

Getty Images Demi Moore, November 2025

Imago Demi Moore auf der Gucci-Fashion-Show, Mailand 2025

Imago Demi Moore in New York City, November 2025