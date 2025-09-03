Ungeeignet: Jana reflektiert "Prominent getrennt"-Teilnahme

Jana Klein, bekannt aus der Reality-TV-Show Prominent getrennt, hat kürzlich deutliche Worte gefunden, um ihre Erfahrungen während der Sendung zu schildern. Zusammen mit ihrem Ex-Freund Sidar Sahin nahm sie an der Show teil und fiel durch ihre ruhige Art auf. In den wenigen Momenten, in denen sie im Fernsehen zu sehen war, zeigte sie oft emotionale Reaktionen, was sich zuletzt in ihrer Instagram-Story widerspiegelte. Dort gestand Jana offen, dass sie für solche Formate nicht gemacht sei. "Ich bin so froh, endlich mit dem Ganzen abschließen zu können und nicht mehr zurückschauen zu müssen", erklärte sie ihren Followern und gab zu, dass die emotionale Belastung eine Herausforderung für sie darstellte.

Jana zeigte sich dennoch dankbar für die Erfahrung, die sie gesammelt hat, auch wenn sie ihr klarmachte, dass Formate wie diese nicht zu ihr passen. Sie bedankte sich ausdrücklich bei ihren Unterstützern für die vielen positiven Nachrichten, die sie durch diese schweren Zeiten begleitet haben. Für Jana war die Teilnahme an der Show eine "Achterbahn der Gefühle", bei der sie besonders ihre Grenzen kennenlernte. "Es gibt Menschen, die können mit solchen Situationen gut umgehen. Ich bin eher der andere Typ", sagte sie und stellte klar, dass nicht jeder stets stark und unerschütterlich sein müsse.

Jana und ihr Ex Sidar, die sich 2024 bei Are You The One? kennenlernten und verliebten, nutzten die Gelegenheit der gemeinsamen Show-Beteiligung, um über das Scheitern ihrer Beziehung zu sprechen. Die beiden führten emotionale Gespräche über die Vergangenheit, in denen Sidar sich zu seinem Fehltritt äußerte. Jana gab zu, dass der Seitensprung sie damals überraschte, da sie der Meinung gewesen sei, es laufe gut zwischen ihnen. Die turbulente Beziehungsgeschichte und die damit verbundenen Emotionen wurden durch die Teilnahme an der Sendung erneut ins Rampenlicht gerückt, was die Reise für Jana zu einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle machte.

Instagram / janakl__ Jana Klein, Influencerin

RTL Jana Klein und Sidar Sahin bei "Prominent getrennt"

Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Realitystar