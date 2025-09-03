"Wir haben es getan": Bill Kaulitz vergnügte sich im Jacuzzi

Bill Kaulitz (36) hat es auf seiner feuchtfröhlichen Poolparty in Los Angeles so richtig krachen lassen. Gemeinsam mit Freunden und Familie weihte der Sänger von Tokio Hotel seinen neuen Pool ein und genoss die ausgelassene Stimmung. Besonders ins Auge fiel dabei sein enger Flirt mit dem Reality-TV-Darsteller Jannik Kontalis (29), der bei der Feier ebenfalls anwesend war. Die Party dauerte bis in die frühen Morgenstunden und Bill räumte in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ein, dass es heiß in seinem Jacuzzi wurde: "Ich sage mal so: Jeder, der 'Kaulitz & Kaulitz' gesehen hat, der weiß ja, dass ich den einweihen wollte. [...] Und wir haben es getan." Mit wem er etwas "getan" habe, ließ er jedoch offen.

Tom Kaulitz (36), Bills Zwillingsbruder, stellte nach den Worten des Sängers hingegen direkt klar: "Nicht wir, du hast es getan. Und ich möchte dir sagen, bis das Wasser nicht einmal komplett erneuert ist, werde ich da nie wieder reingehen." Bill gab zu, dass er bei dem Abend tatsächlich zu tief ins Glas geschaut habe: "Das war das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde. Ich war zu schnell, schon zu angezündet." Dem stimmte auch sein Bruder zu und erinnerte sich: "Du bist wirklich wie ein leichtes Mädchen über die Poolparty geschlendert."

Zwar behält Bill die Identität seines Jacuzzi-Flirts aktuell für sich, dafür plauderte er aber ein anderes pikantes Geheimnis aus: Seine Aktion im Wasser wurde von Überwachungskameras festgehalten! "Mit wem ich wann was gemacht habe, sieht man da ganz deutlich!", kicherte der Musiker vergnügt und freute sich während des Gesprächs mit seinem Bruder: "Also es gibt quasi von mir jetzt ein kleines Filmchen." Ob es sich bei Bills mysteriöser Romanze etwa um Jannik handelt? Fakt ist bisher lediglich, dass es nach der Party offenbar zwischen den Männern kriselt: Der Realitystar und sein Kumpel entfolgten dem "Durch den Monsun"-Interpreten urplötzlich auf Instagram.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Juli 2025

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA