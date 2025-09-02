Giuliano und Jannik Kontalis sind Bill Kaulitz entfolgt

Bill Kaulitz (36), der Sänger der Band Tokio Hotel, hat auf Instagram zwei Follower weniger. Die Reality-TV-Stars Jannik Kontalis (29) und Giuliano Hediger, mit denen er erst vor wenigen Wochen eine wilde Partynacht in Berlin verbracht hatte, sind ihm entfolgt. Dabei schien alles noch harmonisch, als das Trio kürzlich bei einer exklusiven Poolparty in Los Angeles zusammenkam. Dort entstanden unter anderem intime Aufnahmen des Sängers, als er sich im Pool an Jannik kuschelte. Doch nun scheint es, als könnte die "besondere" Freundschaft zwischen den dreien bereits Vergangenheit sein.

Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch Aussagen von Giulianos Ex-Freundin Ariel. In ihrer Instagram-Story erklärte sie erst vor wenigen Tagen, dass Bill nur Mittel zum Zweck sei. Ihrer Ansicht nach seien Jannik und Giuliano diejenigen, zwischen denen eine Romanze blühe. "Da ist nicht Bill Kaulitz im Spiel. Der ist einfach gut, gerade für Aufmerksamkeit", behauptete sie und fügte hinzu, dass die beiden Männer Pläne schmiedeten, die über eine Freundschaft hinausgingen. Bill selbst hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen von Ariel geäußert. Stattdessen stand der gestrige Tag bei ihm ganz im Zeichen seines 36. Geburtstags, den er ohne Kommentar zu den jüngsten Entwicklungen feierte.

Bills Bruder Tom Kaulitz (36) dürfte über die neuesten Entwicklungen jedoch erleichtert sein. In ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" hatte der Zwilling jetzt deutlich gemacht, was er von Bills engem Kontakt zu den Realitystars hält: "Also über dich steht ja so viel Sch... in der Zeitung! Ich werde da ja immer mit hineingezogen!", sagte Tom sichtlich genervt. Der Reality-TV-Hintergrund von Jannik gefiel ihm offenbar gar nicht. "Das findet in einer Welt statt, in der ich meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen sehen möchte", betonte der Ehemann von Heidi Klum (52). "Ich möchte da bitte wieder raus!" Bill konterte lachend: "Du sollst nicht schon wieder so garstig sein!"

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy, Instagram / jannikkontalis, Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Collage: Giuliano Lorenzo Hediger, Jannik Kontalis und Bill Kaulitz

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Jannik Kontalis und Giuliano Lorenzo Hediger, August 2025