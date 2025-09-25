Christine Brown hofft auf Versöhnung zwischen Kody und Kids

Christine Brown (53) zeigt sich hoffnungsvoll, was die angespannte Beziehung ihres Ex-Mannes Kody Brown (56) zu ihren gemeinsamen Kindern betrifft. Vor der Veröffentlichung ihres Buches "Sister Wife: A Memoir of Faith, Family, and Finding Freedom" sprach die Reality-TV-Darstellerin gegenüber People offen über ihre Erwartungen. "Ich glaube, dass Dinge besser werden", erklärte sie und betonte, dass es sich dabei um eine fortlaufende Geschichte handle. Während ihrer 28-jährigen Ehe mit Kody brachte Christine sechs Kinder zur Welt, darunter Aspyn, Mykelti und Ysabel. Die Trennung des Paares im November 2021 begründete Christine auch mit der Beziehung ihres Ex-Mannes zu den Kindern: "Es war ein Teufelskreis. Irgendwann haben sie einfach aufgehört, mir zu glauben, dass er Zeit mit ihnen verbringen möchte."

Auch Kody hat sich zu der schwierigen Dynamik geäußert und zieht eine Versöhnung in Betracht – allerdings nicht bedingungslos. "Die Tür wird immer offen bleiben, aber sie müssen durch diese Tür kommen", stellte er in einer Folge von Alle meine Frauen klar. Auf eine vollständige Annäherung durch ihn allein will er jedoch nicht setzen: "Eltern-Kind-Beziehungen sollten auf Gegenseitigkeit beruhen", erklärte der TV-Star. Dabei machte er deutlich, dass er nicht bereit sei, seine Frau Robyn Brown für die Beziehung zu den anderen Kindern zu vernachlässigen. Während Robyn sich in einer Episode besorgt über den Rückzug Kodys äußerte, verteidigte dieser seine Haltung, er könne nicht ewig auf ein Entgegenkommen der Kinder warten.

Christine selbst bleibt dennoch zuversichtlich, dass sich die Situation verbessern könnte. Trotz der Herausforderungen, die sie in ihrer Ehe mit Kody erlebt hat, scheint zwischen ihnen eine Grundbereitschaft zum Dialog zu bestehen. In Interviews betonte Christine in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr sie sich für ihre Kinder einen funktionierenden Kontakt zu ihrem Vater wünscht. "Jede Beziehung erfordert Arbeit", sagte sie und gab sich überzeugt, dass Geduld und Verständnis der Schlüssel zu einem Neuanfang sein könnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown, Tochter Truely und Christine Brown

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, Ex-Stiefmutter von Garrison Brown

Anzeige Anzeige

ActionPress Kody Brown, 2013