Comeback nach sieben Jahren: Radiohead kehrt mit Tour zurück

Radiohead haben das heiß ersehnte Comeback ihrer Bühnenkarriere angekündigt, sehr zur Freude ihrer Fans. Die legendäre Rockband wird nach einer siebenjährigen Pause ab November 2025 wieder live auftreten. Die Tour umfasst 20 Shows in fünf europäischen Städten. Dazu gehören Konzerte in der O2 Arena in London sowie Auftritte in Madrid, Bologna, Kopenhagen und Berlin. Philip Selway, der Schlagzeuger der Band, teilte die aufregende Nachricht auf Instagram mit den Worten, dass ein Proben-Treffen im letzten Jahr mit seinen Bandkollegen den Wunsch geweckt hatte, wieder zusammen auf der Bühne zu stehen.

Radiohead-Fans haben die Ankündigung mit großer Begeisterung aufgenommen. Die Nachricht, dass die Band wieder auftreten wird, sorgte bei den Anhängern weltweit für wahren Jubel. Kommentare ließen nicht lange auf sich warten: "Ich kann's nicht glauben, dass es wahr ist", schrieb ein Nutzer, während ein anderer hinzufügte: "Können wir uns darauf freuen, dass sie nach Brasilien kommen?!" Um sicherzustellen, dass die Tickets tatsächlich an die Fans verkauft werden, ist eine Registrierung auf der offiziellen Website erforderlich. Diese startet am 5. September um 11:00 Uhr und endet 72 Stunden später. Der offizielle Ticketverkauf beginnt dann am 12. September.

Bereits vor dieser offiziellen Ankündigung hatten einige Hinweise auf ein Comeback von Radiohead gedeutet. Im Rahmen einer wohltätigen Auktion wurden Tickets für ein bevorstehendes Konzert versteigert, was die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Zudem wird vermutet, dass die Band wieder in ihre gewohnten Rollen schlüpfen wird, um ihre musikalische Identität erneut ausdrucksvoll zu entfalten. Philip betonte, wie gut es sich anfühle, die gemeinsamen Songs nach einer so langen Pause wieder zu spielen und damit die eingefleischten Fans zu erfreuen. Das Wiederaufleben von Radiohead sorgt für viel Vorfreude und verspricht unvergessliche Konzertabende.

Getty Images Mitglieder der Band Radiohead bei den Grammy Awards 2001

Getty Images Radiohead, Band

Kevin Winter / Getty Images Radiohead beim Coachella-Festival 2017