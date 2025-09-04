Datet Pietro Lombardi nach der Trennung von Laura wieder?

Pietro Lombardi (33) hat kürzlich mit einem klaren Statement auf Instagram für Aufsehen gesorgt: Nach der Trennung von seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) ist der Gedanke an neue Frauen für den Sänger momentan keine Option. Ein neugieriger Fan fragte Pietro direkt, ob er Interesse an anderen Frauen habe. Der Sänger antwortete entschieden mit einem "Nein" und betonte, dass seine Familie für ihn an erster Stelle stehe. "Weder Treffen noch Schreiben, noch sonst was – das wird es bei mir nicht geben", stellte der Musiker zusätzlich klar.

Für den 33-Jährigen stehen somit seine Familie und insbesondere das Wohl seiner zwei Kinder im Vordergrund. Die Prioritäten des Sängers haben sich offensichtlich geändert – und er möchte sich aktuell ganz ihnen widmen, ohne sich auf neue Begegnungen oder Kontakte einzulassen. Dieses Bekenntnis zur Familie zeigt, wie stark Pietro seine Rolle als Vater und Familienmensch wahrnimmt. Dass diese Werte nun für ihn entscheidend sind, überrascht vielleicht einige Fans, betont jedoch nur seine konsequente Haltung in Bezug auf familiäre Verpflichtungen.

Der Trubel um sein Liebesleben ist dem DSDS-Star nicht fremd, doch dieses Mal scheint Pietro die Aufmerksamkeit mehr auf sein privates Umfeld als auf die öffentliche Bühne lenken zu wollen. Nach der kürzlichen Trennung hatte sich der Sänger bereits bei einem öffentlichen Auftritt entspannt gezeigt und betont gegenüber RTL, wie wichtig ihm der private Umgang mit familiären Angelegenheiten ist. Ihm geht es nach eigenen Worten "wirklich sehr gut", und er konzentriert sich nun voll und ganz auf jene Aspekte seines Lebens, die außerhalb der Öffentlichkeit liegen, um eine ausgeglichene Balance zu bewahren.

Imago Pietro Lombardi, 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023