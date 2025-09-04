Härteste Staffel: Dann startet "Monster: The Ed Gein Story"

Die renommierte Netflix-Serie "Monster", kreiert von Ryan Murphy (59) und Ian Brennan, feiert ein mit Spannung erwartetes Comeback. Nun ist auch bekannt, wann: Die dritte Staffel mit dem Titel "Monster: The Ed Gein Story" kommt pünktlich zum deutschen Nationalfeiertag am 3. Oktober 2025. Laut Netflix Tudum soll es sich dabei um die "bislang erschütterndste" und nervenaufreibendste Staffel der Anthologie-Serie handeln. Fans können sich also auf Spannung und ein mitreißendes Drama freuen.

"Monster: The Ed Gein Story" verspricht, die düstere Welt von Ed Gein näher zu beleuchten, dessen verstörende Taten Hollywoods Vorstellung vom Horror nachhaltig geprägt haben. In den 1950er-Jahren beging Gein im ländlichen Wisconsin mehrere Morde an Frauen und Leichenschändungen. Die Serie zeigt, wie Eds obsessive Beziehung zu seiner Mutter und seine psychischen Probleme ihn dazu führten, seine schrecklichen Verbrechen zu begehen. Seine Geschichte wurde zur Grundlage für ikonische Horrorfilme wie "Psycho" und "Das Schweigen der Lämmer".

Hinter dem Erfolg von "Monster" stehen Ryan Murphy und Ian Brennan, die bereits mit ihren früheren Projekten große Erfolge feiern konnten. Ryan, bekannt für seine Arbeit an Serien wie American Horror Story und Glee, ist ein Meister darin, das Publikum zu fesseln. Sein Gespür für spannendes Geschichtenerzählen und eindringliche Bilder hat die Serie zur modernen Zeiterscheinung gemacht. Die neueste Staffel dürfte nicht nur Horror- und Krimi-Fans fesseln, sondern beleuchtet zudem den kulturellen Einfluss von Ed Geins Taten, der weit über seine Verbrechen hinausreicht.

Netflix Das offizielle Poster von "Monster: The Ed Gein Story"

Netflix Charlie Hunnam als Ed Gein in "Monster: The Ed Gein Story"

Getty Images Ian Brennan und Ryan Murphy, August 2010

