Hier wohnt Laura Maria Rypa nach der Trennung von Pietro

Laura Maria Rypa (29) und ihr Verlobter Pietro Lombardi (33) trennten sich vor wenigen Wochen. Im Zuge dessen verließ sie auch das gemeinsame Anwesen in Köln. Nun verrät die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde, wo sie mittlerweile wohnt. "Ich lebe aktuell mit den Kindern bei meinen Eltern", gibt Laura preis. Ihre Söhne Leano und Amelio sind demnach wohl in ihrer Obhut und nicht Pietros. Ein Wermutstropfen bleibt: Die Hunde konnte sie nicht mitnehmen.

Die räumliche Trennung von den Vierbeinern belastet Laura in dieser ohnehin schwierigen Phase enorm. Eine Unterbringung bei ihren Eltern sei jedoch nicht möglich – daher bleiben die Hunde vorerst bei ihrem Trainer. "Es ist für mich extrem traurig, weil ich sie am liebsten hier hätte, aber ich würde meine Tiere niemals abgeben! Und ich hoffe, dass ich sie ganz schnell wieder bei mir habe", beteuert sie.

Trotz der Trennung von Pietro verfolgt Laura weiterhin den geplanten Hausbau. Erst kürzlich meldete sie sich von der Baustelle und teilte einige Einblicke mit ihren Fans. "Die Bäder sind noch nicht fertig, die Küche wurde heute geliefert, Treppen und Türen fehlen noch völlig und draußen sieht der Garten aus wie ein Schlachtfeld", fasste sie den Stand der Dinge zusammen und seufzte: "Die Baustelle fühlt sich gerade endlos an..." Wer in das fertige Haus schließlich einziehen wird, und in welcher Konstellation, steht aktuell wohl noch in den Sternen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano