Jack Osbourne unter Tränen: So erfuhr er von Papa Ozzys Tod

Jack Osbourne (39) hat mit berührenden Worten über den unerwarteten Tod seines Vaters Ozzy Osbourne (†76) gesprochen. In einem emotionalen YouTube-Video erzählt der Sohn des Black-Sabbath-Stars, wie er die erschütternde Nachricht in den frühen Morgenstunden des 22. Juli in Los Angeles erhielt. Ein langjähriger Mitarbeiter der Familie klopfte an seine Tür, und Jack wusste sofort, dass etwas Schlimmes passiert war. "Ich war so traurig", schildert er, "aber es war auch der Gedanke da, dass er jetzt nicht mehr leidet." Jack hatte kurz zuvor noch Zeit mit seinem Vater in England verbracht, als Ozzy bei seinem letzten Konzert in Birmingham auftrat.

Der Tod des legendären Sängers kam für die gesamte Familie unerwartet, besonders da Ozzy trotz gesundheitlicher Probleme Pläne für die Zukunft schmiedete. Jack erinnert sich im Video daran, dass sein Vater bei ihrem letzten Treffen noch glücklich war, was die plötzliche Nachricht umso schockierender machte. Unmittelbar nach der Nachricht vom Tod seines Vaters buchte Jack einen Flug zurück nach England, um bei seiner Familie zu sein. Die Familie hielt eine private Beerdigung in ihrem Haus in Buckinghamshire und ehrte den Musiker mit einer öffentlichen Trauerzeremonie in Birmingham, bei der Fans die Straßen säumten, um Abschied zu nehmen.

Die enge Beziehung zwischen Jack und seinem Vater war von Respekt und Wertschätzung geprägt. In den letzten Jahren, als Jack vorübergehend wieder bei Ozzy lebte, entwickelten die beiden eine noch innigere Verbindung. Jack schildert die vielen Rollen, die Ozzy in seinem Leben einnahm – vom Vater über den Kollegen bis hin zum humorvollen Freund. Diese besondere Beziehung und die gemeinsam verbrachten Momente sind für Jack nun eine Quelle der Dankbarkeit. "Ich bin so dankbar, dass er mein Vater war", betont Jack emotional.

Getty Images Ozzy und Jack Osbourne beim Tribeca Film Festival 2011 in New York City

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

