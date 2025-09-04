Naomi Campbell entdeckte neue Stärke durch ihre Mutterschaft

Supermodel Naomi Campbell (55) hat in einem neuen Interview darüber gesprochen, wie sehr ihre Kinder ihre Sicht auf die Welt verändert haben. Naomi, die seit 2021 stolze Mutter einer Tochter und seit 2023 eines Sohnes ist, betont gegenüber Vogue Brazil die Bedeutung ihrer Sprösslinge in ihrem Leben. Sie erklärt, dass die Liebe zu den beiden unbeschreiblich sei und sie eine ganz neue Seite an sich entdeckt habe, die sie vorher nicht kannte. "Es hat mir diese sanfte Stärke gezeigt – die Art von Stärke, die entsteht, wenn man sich um diese beiden kleinen Wesen kümmert, die vollkommen von einem abhängig sind", schildert sie.

Die Privatsphäre ihrer Sprösslinge ist Naomi besonders wichtig: Beide Kinder wurden von Leihmüttern geboren, und die Namen der Kleinen hat sie bisher geheim gehalten. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch beschützender sein könnte, als ich ohnehin schon war", betont sie. Trotz ihrer Rolle als international bekanntes Supermodel macht Naomi klar, dass ihre Kinder an erster Stelle stehen. Sie hat viele bewusste Entscheidungen getroffen, um sich auf sie zu konzentrieren, und ist stolz darauf, dass sie sich als "alleinerziehende Mutter von einer alleinerziehenden Mutter" behauptet.

Um die Identität ihrer Kinder zu schützen, teilt Naomi keine Fotos im Netz, auf denen die Gesichter ihrer Sprösslinge zu erkennen sind. Dennoch lässt es sich die 55-Jährige nicht nehmen, gelegentlich einen Einblick in ihr idyllisches Familienleben mit ihren Fans zu teilen. So postete sie Anfang des Jahres niedliche Schnappschüsse aus dem Skiurlaub, die ihre Kids in süßen Schneeanzügen zeigen. "Dankbar und gesegnet. Es geht alles so schnell", schrieb Naomi zu den Aufnahmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Campbell bei der Europa-Premiere von "F1" in London

Anzeige Anzeige

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren beiden Kindern