Naomi Campbell gibt in München ihr Debüt als DJane

Am vergangenen Samstagabend ließ Naomi Campbell (55) die Herzen der Münchner Musikliebhaber höherschlagen, als sie in einer Baugrube im Norden der Stadt ihr Debüt als DJane feierte. Vor einer begeisterten Menschenmenge, die staunend auf den Auftritt des Supermodels wartete, legte Naomi zum ersten Mal in Europa auf. Die Veranstaltung "Ye Summer Closing", bei der die Zeitschrift BUNTE Medienpartner war, bot eine einzigartige Kulisse für den unerwarteten Karriereschritt der 55-Jährigen, die normalerweise für Laufstege und Modemagazine bekannt ist.

Naomis musikalisches Repertoire bestand aus massentauglichen House-Beats und Remixen von beliebten Songs wie "FE!N" von Travis Scott (34). Diese Klänge versetzten das Publikum in München in die ausgelassene Stimmung, die man typischerweise aus Strand-Clubs auf Mykonos, St. Tropez oder Ibiza kennt. Trotz anfänglicher Anspannung meisterte Naomi ihr Set mit Bravour und brachte die Menge zum Tanzen. Ihr Verständnis für die Vorlieben des Publikums zeigte sich in einer perfekt abgestimmten Musikauswahl, die zu einer unvergesslichen Partynacht führte. Nach eineinhalb Stunden endete der Auftritt, doch die magischen Momente und die Begeisterung blieben den Partygästen sicherlich noch lange in Erinnerung.

Privat könnte Naomi, die von ihrem neuen Freund, DJ Rampa, begleitet wird, wertvolle Tipps für ihren DJane-Auftritt erhalten haben. In den letzten Monaten wurden die beiden mehrfach zusammen bei Events in Mykonos und Ibiza gesichtet, was Spekulationen über eine mögliche romantische Verbindung nährt. Abseits der DJ-Karriere zieht Naomi ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich: Kürzlich begeisterte sie mit einer neuen honigblonden Haarfarbe, die sie bei einem Event in London präsentierte. Naomi weiß, wie man in jeder Situation für Aufsehen sorgt, sei es auf dem Laufsteg oder hinter dem DJ-Pult.

Getty Images Naomi Campbell bei der Europa-Premiere von "F1" in London

