TV-Liebe und Familienglück: 26 Kinder bei "Bauer sucht Frau"

Die beliebte Kuppelshow Bauer sucht Frau hat in den vergangenen 20 Jahren nicht nur für Romantik auf dem Bildschirm gesorgt, sondern auch für familienfreundliche Entwicklungen hinter den Kulissen. So zählt das Format mittlerweile unglaubliche 26 Kinder, die aus den Beziehungen erfolgreicher Teilnehmer hervorgegangen sind. Den Startschuss für die "Bauer sucht Frau"-Babywelle gaben Bauer Hauke und Christina, die sich in der zweiten Staffel kennen- und lieben lernten und 2008 ihre Tochter Imke begrüßen durften. Eines der wohl bekanntesten Paare, Josef und Narumol, brachte 2011 die kleine Jorafina zur Welt. Die kleine Familie bleibt bis heute ein Aushängeschild der Sendung.

Besonders dynamisch zeigt sich die Familie von Guy und Victoria, die aus der neunten Staffel hervorgingen. Nach ihrer Hochzeit wurden sie zunächst Eltern von Charlotte und Marius, bevor sie 2023 ihr drittes Kind Elliot willkommen hießen. Für Begeisterung sorgten auch Martin und Jenny, die 2022 gleich im Doppelpack Nachwuchs bekamen: Die Zwillinge Emma und Greta komplettierten die Familie, zu der auch Jennys Tochter Lina aus einer früheren Beziehung gehört. Kreativ wurde es bei Denise und Nils, die ihre Tochter Jersey nach ihrer Lieblingsrinderrasse benannten, und André und Julia, die 2024 erstmals Eltern eines gemeinsamen Kindes wurden.

Hinter den Geschichten der jungen Familien stecken oft spannende Begebenheiten: Einige Paare, darunter Guy und Victoria, konnten auch länderübergreifend zueinanderfinden und ein gemeinsames Leben aufbauen. Andere, wie Denise und Nils, fanden den Weg zueinander, obwohl sie sich zunächst im Rahmen der Show nicht füreinander entschieden hatten. Die Teilnehmer der Sendung beweisen immer wieder, wie vielfältig die Liebe sein kann. Auch die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" verspricht wieder, einige Herzen höherschlagen zu lassen – und vielleicht hört man schon bald von neuen Geschichten voller Familienglück.

RTL "Bauer sucht Frau"-2025 mit Friedrich, Simone, Daniel und Johann

Imago Narumol, Josef und Tochter Jorafina aus „Bauer sucht Frau“

GREGOROWIUS,STEFAN Narumol, Inka Bause und Bauer Josef bei der Hochzeit in Pittenhart

