So kassierte Influencer Twenty4tim eine halbe Million Euro

Twenty4tim (24) geht mit seinem Erfolg offen um. Der Influencer konnte seine Social-Media-Präsenz schon vor Jahren in einen echten Job umwandeln. In der neuesten Folge des Podcasts "Keine echten Männer", den er gemeinsam mit Jolina Mennen (33) führt, verrät er nun, wie viel er mit seinen Kooperationen verdient. Eine Firma habe ihm für eine langfristige Zusammenarbeit "eine halbe Million" gezahlt. "Beauty-Marken haben richtig viel Budget, aber das geben sie auch nicht für jeden aus", erklärt der Rheinländer. Den Namen des Unternehmens verrät Tim allerdings nicht.

Auch Jolina konnte sich schon über lukrative Deals freuen. Die Netzbekanntheit bekam einst für einen Jahresvertrag 120.000 Euro. Sie berichtet im Podcast: "Das waren circa 10.000 Euro pro Monat – klar, da ging noch was von ab – aber ab dem Zeitpunkt hatte ich halt keinerlei Sorge mehr, [...] um alles zu finanzieren." Doch auch die beiden Beauty-Influencer haben einmal klein angefangen. Tims erste Kooperation im Jahr 2020 brachte ihm vergleichsweise niedliche 800 Euro ein.

Neben Social Media hat sich Tim in den vergangenen Jahren auch immer wieder im TV bewiesen. Zuletzt übernahm er die Moderation der Show Reality Queens, die ihn in den südamerikanischen Dschungel führte. "Die Dreharbeiten hier in Kolumbien machen mir richtig viel Spaß", schwärmte er währenddessen im Netz und ergänzte emotional: "Ich hätte mir niemals erträumen können, meine eigene Realityshow moderieren zu dürfen."

IMAGO / Gartner Twenty4tim, Social-Media-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Juli 2025

