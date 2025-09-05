Bela Klentze zweifelt an wahrer Liebe bei "Love Island VIP"

Die neue Staffel von Love Island VIP hat gerade erst begonnen und wird schon jetzt heiß diskutiert. Eine starke Meinung zum Format äußerte auch Schauspieler Bela Klentze (37). Im Gespräch mit Promiflash ließ er keine Zweifel daran, dass er bezüglich der Authentizität der Liebesbeziehungen in der Show seine Bedenken hat. "Ob man wirklich die große Liebe in einem Format findet, bezweifle ich tatsächlich", sagte er. Laut Bela erscheinen die meisten Beziehungen, die in diesen Sendungen entstehen, eher oberflächlich. Er habe das Gefühl, dass in diesem Universum "jeder mit jedem etwas hat".

Speziell bei Kandidat Jona Steinig (29) ist sich Bela sicher, dass er sich in der Show als besonders emsig hervortun wird, was das Antesten potenziell neuer Beziehungen angeht. Er beschreibt Jona als einen "kleinen Gamer", der "ziemlich wild" ist, und freut sich darüber, dass Jona in der neuen Staffel für Wirbel sorgen wird. Diese Einschätzung weckt die Neugier auf spannende und dynamische Momente in der neuen Staffel, in der unter anderem Umut Tekin (28), Filip Pavlovic (31) und Laura "Blond" Lettgen versuchen müssen, ihre perfekte Paarung zu finden.

Von seiner eigenen Traumpartnerin hat Bela bereits konkrete Vorstellungen. Obwohl er im Moment Single ist, betonte er in einem früheren Gespräch, wie wichtig ihm Eigenschaften wie ein "Herz aus Gold", Verlässlichkeit und Loyalität bei einer Frau sind. Diese Werte scheinen im starken Kontrast zu den oberflächlichen Beziehungen zu stehen, die der Schauspieler in Reality-Formaten beobachtet. Vielleicht erklärt diese Diskrepanz auch seine Zweifel an der Echtheit großer Emotionen in solchen Sendungen.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler Bela Klentze im April 2025 in Köln

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bela_klentze Béla Klentze im September 2024