Darum entschied sich Stella Stegmann für "Love Island VIP"

Reality-TV-Star Stella Stegmann (28) ist bereit für ihr nächstes Abenteuer im Fernsehen. Nachdem sie bereits an den Formaten Too Hot to Handle: Germany und Die Bachelorette teilgenommen hat, wird sie nun in der neuen Staffel von "Love Island VIP" zu sehen sein. Gegenüber Promiflash erklärte Stella, dass die Show perfekt zu ihr passt, da das Format wirklich auf das Kennenlernen ausgelegt ist und sie keine Lust auf oberflächliche Shows hat. "Deswegen kam eigentlich nur noch 'Love Island' in Frage", betonte das ehemalige Playmate.

In der Show ist Stella nicht nur an den Männern interessiert: Die offen bisexuelle Münchnerin freute sich gegenüber Promiflash, frischen Wind in das Format zu bringen: "Ich finde, bei 'Love Island' wird es auch mal Zeit, dass da ein bisschen mehr Queerness vertreten ist."

Stella verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen im Reality-Show-Bereich. Dennoch gibt die ehemalige "Too Hot To Handle"-Teilnehmerin zu, dass sie aus früheren Beziehungen und TV-Auftritten gelernt hat und jetzt vorsichtiger agiert. In der Vergangenheit habe sie zu oft die rosarote Brille aufgehabt. Ob die 28-Jährige wirklich aus vergangenen Fehlern gelernt hat und jetzt ihre große Liebe finden wird, können die Zuschauer ab dem 11. September auf RTL Zwei verfolgen. Vorab sind die neuen Folgen bereits auf RTL+ aufrufbar.

Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

Imago Stella Stegmann, August 2025 in München