Das sagt Michaela Weingartner zu Marisa Burgers Nachfolgerin

Bei Die Rosenheim Cops steht eine spannende Veränderung bevor, denn die beliebte Serie verliert einen ihrer bekanntesten Charaktere. Marisa Burger (52), die seit über 20 Jahren die Rolle der Sekretärin Miriam Stockl verkörpert hat, verlässt die Serie, was bei Fans für viele Spekulationen sorgt. Doch die Nachfolgerin steht bereits fest: Sarah Thonig (33), die bereits als Christin Lange in der Serie bekannt ist, wird die neue Sekretärin im Polizeipräsidium von Rosenheim. Diese Entwicklung findet auch bei der Besetzung Anklang. Michaela Weingartner, die als Kommissarin Julia Beck zur Stammbelegschaft gehört, äußerte sich positiv über die Neuerung.

Michaela zeigte sich begeistert von ihrer jüngeren Kollegin und sieht der kommenden Staffel mit Vorfreude entgegen. "Ich für meinen Teil freue mich schon sehr darauf, mich von ihr über die neuesten Erkenntnisse des aktuellen Falls informieren zu lassen", schwärmte sie in einem Interview mit der Abendzeitung München. Ihre Begeisterung teilt scheinbar das gesamte Produktionsteam, denn das ZDF ist ebenfalls überzeugt, dass Sarah Thonig die perfekte Besetzung für die Rolle ist. Seit 2014 ist Sarah Teil des Ensembles und hat sich mit ihrer natürlichen Ausstrahlung schnell in die Herzen der Zuschauer gespielt.

Die Rolle der Sekretärin Miriam Stockl hat in der Serie Kultstatus erreicht und die Zuschauer werden den legendären Satz "Es gabat a Leich" vermissen. Die Herausforderung, in diese Fußstapfen zu treten, ist nicht einfach, doch die Fans sind gespannt, wie Sarah Thonig diese neue Aufgabe meistern wird. Ihre bisherige Rolle als Christin Lange hat sie über viele Jahre hinweg mit Bravour gemeistert und einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen. Sarah ist seit vielen Jahren ein vertrautes Gesicht und ihre Transformation zur neuen Polizei-Sekretärin wird mit Spannung erwartet. Das nächste Kapitel der "Rosenheim-Cops" verspricht in vielerlei Hinsicht spannend zu werden.

Getty Images Sarah Thonig bei den Bambi Awards 2024 in München

ZDF / Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

IMAGO / Future Image Sarah Thonig, Schauspielerin