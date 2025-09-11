Nach Rosenheim-Cops-Exit: Marisa Burger kritisiert das ZDF

Nach über zwei Jahrzehnten kehrt Marisa Burger (52) den Rosenheim-Cops den Rücken. Seit dem Start der ZDF-Serie im Jahr 2002 verkörperte sie die resolute Sekretärin Miriam Stockl und prägte die Sendung maßgeblich mit ihrem unverwechselbaren Charme. Nun hat die Schauspielerin entschieden, dass es Zeit für neue Herausforderungen ist. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sprach sie über die Gründe für ihren Ausstieg und richtete dabei auch kritische Worte an das ZDF. Trotz großer Erfolge und stabiler Quoten sei kein Inflationsausgleich gezahlt worden, was sie als mangelnde Wertschätzung empfindet.

Dieser Mangel an Wertschätzung spiegelt sich für sie auch darin wider, dass der Sender bis zu ihrem Abgang noch kein Dankesstatement veröffentlicht hat. Darüber zeigte sich die Schauspielerin in dem Interview ebenfalls enttäuscht. Doch sie verabschiedet sich auch mit einem weinenden Auge von dem Engagement: Die Zusammenarbeit mit dem Team lobte sie nämlich in den höchsten Tönen.

Schon bevor die letzte Klappe fiel, war Marisa klar, dass der Abschied von ihrem geliebten Team nicht einfach wird. Im Interview mit tz erklärte sie dazu: "Wenn dann am Abend die letzte Klappe gefallen ist, werde ich bestimmt wahnsinnig weinen. Und mich bei meinem Team bedanken, für diese wunderbaren 25 Jahre. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon Gänsehaut!" Doch trotz des Wehmuts betonte sie auch, dass sie sich schon auf neue Herausforderungen freue. Was genau sie plant, hat sie noch nicht verraten. Nur so viel steht fest: Marisa möchte der Schauspielbranche treu bleiben.

IMAGO / Manfred Segerer Marisa Burger im Juli 2025

Instagram / alexandrafonsatti Baran Hêvî, Marisa Burger, Igor Jeftic und Alexandra Fonsatti bei "Die Rosenheim Cops"

IMAGO / imagebroker Marisa Burger, Schauspielerin