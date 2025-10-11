So versteht sich Max Müller mit "Rosenheim Cops"-Kollegen

Max Müller (60), bekannt aus der Erfolgsserie Die Rosenheim Cops, zählt seit rund 25 Jahren zu den festen Größen der beliebten Show. Der Schauspieler sprach im Interview mit Promiflash über das Verhältnis zu seinen Kollegen und verriet, dass der Umgang am Set durchweg herzlich und wohlwollend sei. Trotz der langen Zusammenarbeit bleibt privat wenig Zeit für engeren Kontakt: "Eigentlich mit allen und keinem. Es bleibt dafür neben der Arbeit tatsächlich nicht allzu viel Zeit", erklärte der Serienstar. Dennoch scheint das Arbeitsklima hervorragend zu sein.

Spannend ist vor allem, dass Max seit mittlerweile 40 Jahren in Wien lebt und für die Dreharbeiten regelmäßig zum Set nach München pendelt. Die Strecke, die rund fünf Stunden mit dem Auto beträgt, legt er meistens komfortabel mit dem Zug zurück. "Das große Thema dabei ist seit 25 Jahren Organisation und: nur nicht verschlafen!", erzählte er lachend. Dieses regelmäßige Pendeln ist für den Schauspieler Routine geworden, und trotz der Entfernung genießt er sein Leben in der österreichischen Hauptstadt.

Max hat bereits in seiner Kindheit das Rampenlicht gesucht und stand mit nur drei Jahren das erste Mal auf der Bühne. Auch heute wird er immer wieder von Fans auf der Straße angesprochen und bringt dabei seine sympathische Seite zum Vorschein: "Ich freue mich jedes Mal darüber wie ein Kind!", gestand er. Diese Herzlichkeit kommt offenbar nicht nur bei seinen Anhängern, sondern auch bei seinen Serienkollegen gut an. Max schafft es, trotz vollem Terminkalender, seiner Arbeitswelt und dem Alltag eine perfekte Balance zu verleihen – und dabei stets eine freundliche Ausstrahlung zu bewahren.

Imago / Tinkeres Max Müller, Schauspieler

ZDF "Die Rosenheim-Cops"

© ZDF / Christian A. Rieger Michael A. Grimm, Max Müller und Igor Jeftić, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

