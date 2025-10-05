Das hat Max Müller von Rosenheim-Cops mit Michi Mohr gemein

Max Müller (60) ist seit 25 Jahren als Michi Mohr fester Bestandteil der beliebten Serie Die Rosenheim-Cops. Der Schauspieler, mittlerweile 60 Jahre alt, sprach in einem Interview mit Promiflash über Gemeinsamkeiten zwischen ihm und seiner Serienrolle. Besonders "Pflichtbewusstsein, Humor und Freundlichkeit" seien Eigenschaften, die sowohl ihn als auch Michi auszeichnen. "Ich war 35 Jahre alt, als wir angefangen haben. Jetzt bin ich 60", erzählte er und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu, dass sich außer seinem Alter bisher zum Glück nicht viel verändert habe.

Seit seinen Anfängen bei "Die Rosenheim-Cops" hat sich Max, der auch in der neuen, 25. Staffel zu sehen ist, als humorvoller und loyaler Polizist in die Herzen der Zuschauer gespielt. In der Serie glänzt er durch seine Schlagfertigkeit und Hilfsbereitschaft, Eigenschaften, die er offensichtlich auch privat in sich trägt. Dass die Figur des Michi Mohr, der sich auch besonders gut mit Frau Stockl (gespielt von Marisa Burger, 52) versteht, über so viele Jahre hinweg bestehen bleibt, ist kein Zufall: Max versteht es, seiner Rolle eine persönliche Note zu verleihen, die überzeugt und begeistert.

Privat bleibt der Schauspieler ebenso bodenständig wie in seiner Rolle. Große Dramen sucht man bei Max vergeblich, stattdessen lebt er zurückgezogen und ohne viel Aufhebens um sein Alter, das für ihn nicht mehr als eine Zahl ist. Während seiner langjährigen Karriere hat er sich stets eine positive Einstellung bewahrt. Bei den Cops wolle er erst aufhören, wenn es "langweilig" wird. Als einer der wenigen Schauspieler, die über Jahrzehnte ihrer Figur treu bleiben, zeigt Max Müller, dass Beständigkeit und Authentizität nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im Leben echte Werte sind.

Anzeige Anzeige

Imago / Tinkeres Max Müller, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Müller beim Bayerischen Poetentaler 2017

Anzeige